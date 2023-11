Pesquisa aponta relação e benefícios entre esporte e felicidade

A- A+

O Ticket Sports, plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos, e a Netshoes, e-commerce de artigos esportivos e lifestyle, divulgaram o estudo “Esporte e Felicidade”. O objetivo do material é compreender de forma mais profunda a relação entre os dois temas e verificar o papel dos exercícios físicos para além de promoção de saúde física e mental e melhora da autoestima das pessoas.

Corridas curtas, corridas médias, meia maratona, maratona, caminhada, ciclismo, mountain bike, corrida em trilhas, triathlon, ultramaratona e travessia foram as modalidades analisadas. Mais de 9 mil atletas responderam à pesquisa realizada em agosto, e os ultramaratonistas se declararam os mais felizes. 81,5% deles se consideram “muito felizes” em relação à saúde conquistada com a prática do esporte. Na outra ponta, apenas 25,6% dos adeptos das caminhadas deram o mesmo retorno.

“Uma das grandes descobertas da pesquisa é sobre como os eventos esportivos são momentos memoráreis, inesquecíveis. Se emocionar é o gatilho, até ficar tenso faz parte disso. É quase uma experiência espiritual, que renova fé em si mesmo”, afirma Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports.

Entre os entrevistados, 97,2% acreditam que o esporte tem um papel importante para a felicidade, além de promover saúde física e mental, e melhorar a autoestima das pessoas. Além desse dado, a pesquisa mostra que, na visão dos participantes, corpo e mente caminham lado a lado.

Confira abaixo alguns dos resultados:

Felicidade - Quando foram questionados sobre “o momento em que são felizes”, 60,8% responderam que na maior parte do tempo, enquanto 16,9% acreditam que sempre estão felizes.

Locais da felicidade - Entre os locais que os entrevistados se consideram felizes, 38,5% destacaram o trabalho, 47,6% as relações interpessoais e 46,2% a saúde.

Modalidade - Segundo os dados, a modalidade que mais proporciona felicidade para os atletas é a corrida, e 81,5% consideram a ultramaratona como a mais prazerosa.

Papel do esporte - Sobre o papel do esporte para a felicidade, 97,2% concluíram que ele tem uma enorme importância na propagação desse sentimento em nossas vidas.

Benefícios - 68,8% acreditam que o esporte promove bem-estar e benefícios para saúde física, enquanto 64% destacaram os pontos positivos para saúde mental e autoestima.

Saúde mental - 98,5% consideram que o esporte tem um papel fundamental na nossa saúde mental.

Eventos esportivos - Na visão dos participantes, os eventos esportivos deixam as pessoas mais felizes. 51,2% ficam felizes antes das provas, enquanto a superação pessoal é o principal motivo pela felicidade dos atletas.

Marcas no evento - Para 57% dos entrevistados, a presença de grandes marcas envolvidas em eventos esportivos é sim um fator de felicidade. De acordo com a pesquisa, elas proporcionam momentos únicos e de emoção.

