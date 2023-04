A- A+

Segundo a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, o Sport tem a torcida mais fanática do Brasil. Os dados foram levantados com base em duas perguntas nos formulários que foram respondidos pelos entrevistados: Você se considera um torcedor fanático? Você torce para outro time brasileiro? Ao todo, 45% dos torcedores do Leão pernambucano se consideraram fanáticos, seguidos por Bahia (43%) e Vasco (41%).



No quesito "fidelidade", a pesquisa apontou que Internacional e Grêmio possuem os torcedores mais fiéis (82%). O Bahia aparece em segundo (71%), seguido do Atlético/MG (70%).



A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4%l para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.

