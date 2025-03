Pesquisa coloca Sport como maior torcida do Nordeste; confira ranking

A- A+

Segundo uma pesquisa realizada pela TM20 Branding e Brazil Panels e divulgada pelo portal Infomoney, o Sport é o clube do Nordeste com mais torcedores, com 2,7% no Brasil. Bahia (2,5%), Vitória (1,9%), Ceará (1,6%) e Fortaleza (1,4%) completam o top 5 da região.

O Flamengo está no topo nacional, com 24,8%. Logo em seguida estão três clubes paulistas: Corinthians (19,4%), Palmeiras (8,1%) e São Paulo (7,7%). O Vasco fecha a lista das cinco maiores torcidas do País, com 4,8%.

Dos nordestinos mais bem colocados, o Sport aparece em 11º, empatado com o Cruzeiro. O Bahia é o 12º, o Vitória está 15º e logo atrás aparecem Ceará e Fortaleza, em 16º e 17º, respectivamente.

A pesquisa ouviu duas mil pessoas das classes A, B, C, D e E, entre os dias 6 e 20 de fevereiro.As respostas foram capturadas virtualmente, com participação de torcedores das cinco regiões do Brasil.

Veja o ranking

1º - Flamengo 24,8%

2º - Corinthians 19,4%

3º - Palmeiras 8,1%

4º - São Paulo 7,7%

5º - Vasco 4,8%

6º - Grêmio 4,4%

7º - Atlético-MG 4%

8º - Santos 3,1%

9º - Internacional 2,9%

10º - Cruzeiro 2,7%

11º - Sport 2,7%

12º - Bahia 2,5%

13º - Fluminense 2,4%

14º - Botafogo 2,1%

15º - Vitória 1,9%

16º - Ceará 1,6%

17º - Fortaleza 1,4%

18º - Athletico-PR 0,8%

19º - Coritiba 0,6%

