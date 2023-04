A- A+

Torcidas Pesquisa coloca Sport entre as doze maiores torcidas do país superando Flu e Botafogo; veja lista O Leão aparece empatado com o Bahia e são os únicos representantes nordestinos na lista produzida pela CNN/Itatiaia/Quaest

Uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, produzida pela CNN/Itatiaia/Quaest, foi divulgada nesta segunda-feira (10). O levantamento colocou o Sport entre os doze maiores grupos de torcedores, superando clubes como Fluminense e Botafogo. Confira os números:

Sem surpresa, o Flamengo segue no topo com 24%, acompanhado do Corinthians que teve 18%. Uma mudança foi o Palmeiras no top-3, superando o São Paulo. O Verdão ficou com 9% e o Tricolor com 8%.

Atlético-MG e Cruzeiro, empatados com 5%, ficaram na frente do Vasco (4%). Grêmio e Santos ficaram com 3%. No final da lista, Bahia, Internacional e Sport aparecem com 2%. Clubes como Botafogo e Fluminense não constam.

A pesquisa realizou 6.507 entrevistas presenciais com pessoas de 16 anos ou mais em 325 cidades do Brasil no período entre os dias 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro é de 1,4% para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.

Ainda não foi detalhado os pontos decimais das porcentagens. O critério de desempate na lista foi definido por ordem alfabética. Por isso, não há como definir a maior torcida do Nordeste pela porcentagem igual de Sport e Bahia.

Confira os números da pesquisa:

Flamengo - 24%

Corinthians - 18%

Palmeiras - 9%

São Paulo - 8%

Atlético-MG e Cruzeiro - 5%

Vasco - 4%

Grêmio e Santos - 3%

Bahia, Internacional e Sport - 2%

