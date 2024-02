A- A+

futebol americano Pesquisas pela NFL cresceram quase 30% entre os brasileiros em 2023 Levantamento mostra que a liga de futebol americano já se posiciona no top 10 de torneios esportivos mais buscados no país

Falta um dia para o Super Bowl 58 definir a atual temporada da NFL, no confronto entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E 2023 mostra que o interesse do público brasileiro pelo futebol americano segue crescendo fortemente. As mais de 8,6 milhões de buscas na internet pela principal liga do esporte, entre setembro e dezembro, representaram um aumento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2022.

Os dados são mostrados por um estudo da Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, que também coloca a NFL como o 7º torneio esportivo com maior média mensal das pesquisas dos brasileiros. Obviamente, os torneios de futebol dominam o top 10, mas competições de outros esportes passam a ganham força, como também a NBA.

Torneios esportivos com maior média mensal de pesquisa dos brasileiros em 2023:

Brasileirão: 23,7 milhões

Libertadores: 7,5 milhões

NBA: 7,3 milhões

Premier League: 5,3 milhões

Champions League: 3,1 milhões

La Liga: 1,78 milhões

NFL: 1,1 milhões

Bundesliga: 1 milhões

Ligue 1: 377 mil

Super Bowl (evento): 153 mil

Equipes e jogadores

Os dados relacionados aos jogadores e times da NFL mais pesquisados pelos brasileiros também mostram um crescimento de interesse. Melhor tight end da liga, Travis Kelce (Chiefs) se tornou um personagem ainda mais popular após começar a namorar a cantora Taylor Swift. Isso fez as buscas sobre ele irem de 32,4 mil (2022) para 92,5 mil (2023), maior aumento da temporada (2752%).

No entanto, segundo a Semrush, os quarterbacks lideram o ranking: Patrick Mahomes (Chiefs) tem um total de 274 mil buscas, seguido de Joe Burrow (Cincinnati Bengals), com 178,5 mil, e Brock Purdy (49ers), com 110 mil.

Já o time mais pesquisado no país é o Kansas City (415 mil buscas). O atual campeão e finalista é seguido pelo Buffalo Bills (294 mil) e pelo Philadelphia Eagles (271 mil). Este último será um dos times presentes no primeiro jogo em solo brasileiro, que acontecerá em setembro deste ano. Por fim, os 49ers tiveram 141,8 mil pesquisas, mas não aparecem no topo do ranking.

— Aos poucos, o futebol americano vai ganhando espaço entre os brasileiros. A liga está investindo em ações que gerem engajamento e experiências para os fãs do esporte. A NFL In Brasa se tornou o maior evento de Super Bowl fora dos Estados Unidos e ao, que parece, seguirá os mesmos passos da NBA House, já que, no ano passado, o evento reuniu 7 mil torcedores. Com a realização de um jogo no Brasil, a tendência é que o interesse pelo esporte cresça mais ainda — diz Pedro Oliveira, sócio-fundador da empresa OutField.

