A- A+

Violência no futebol Uma pessoa segue internada após confusões entre torcidas organizadas do Santa e Sport Quadro de saúde da vítima é estável

O Hospital da Restauração (HR) informou, na manhã desta segunda-feira (3), que uma pessoa, vítima de agressão física, segue internada na unidade após as confusões envolvendo as torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport, no último sábado (1º).

De acordo com o HR, o quadro da vítima é estável. O nome do paciente, entretanto, não foi divulgado.

A unidade também confirmou que subiu para 13 o número de pessoas atendidas na Emergência Geral da unidade durante o sábado e domingo (2). No último balanço, 12 pacientes haviam sido atendidos.

Confira a nota na íntegra

O Hospital da Restauração (HR) informa que 1 (um) paciente, vítima de agressão física, segue internado na instituição, com quadro de saúde estável. Entre sábado (1º/02) e domingo (2/02), 13 pacientes receberam atendimento na Emergência Geral da unidade.

Veja também