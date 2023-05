A- A+

Espanha Pessoas próximas a Daniel Alves obrigam ex-mulher a deixar casa onde morava com o jogador, diz TV Joana Sanz teria sido coagida mas negou a assinar documento de acordo de confidencialidade

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, preso na Espanha por estupro e ainda aguardando julgamento, já não mora mais no endereço que dividia com o jogador. Apesar da modelo ter manifestado interesse em se separar, os dois ainda não oficializaram o divorcio. No papel ainda estão casados.

De qualquer forma, a modelo não teria saído por vontade própria. Conforme noticiado pelo programa Fiesta, da Telecinco, pessoas próximas ao jogador teriam incitado Joana a fazer as malas. "Se eu não assinasse um acordo de confidencialidade, tinha que sair de casa" foi a frase que ela ouviu e que se recusou a seguir, segundo o programa de TV.

Ainda de acordo com o programa, teria sido Dinora Santana , mãe dos filhos de Dani Alves, quem teria transferido este pedido a Joana. E, ao não assinar nenhum documento do tipo, foi obrigada a sair da própria casa "imediatamente". Diferentemente de Joana, Dinora tem sido defensora ferrenha do jogador para a imprensa.

O programa mostra que apesar de Joana não se manifestar de forma alguma sobre o jogador, o relacionamento deles está mais do que acabado. A modelo chegou a iniciar os trâmites do divórcio e está disposta a levá-lo até ao fim, apesar de Daniel Alves ter recusado a assinar os documentos .

Por outro lado, o programa de TV adiantou que Joana vai se mudar para Madrid e que já teria um novo relacionamento com um empresário. A Telecinco o definiu como uma "nova ilusão".

