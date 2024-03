A- A+

futebol inglês Peter Crouch reprova Xabi Alonso como novo técnico do Liverpool: ''É muito cedo'' A notícia de que Jurgen Klopp deixará o comando do Liverpool ao final da temporada pegou o mundo da bola de surpresa

A notícia de que Jurgen Klopp deixará o comando do Liverpool ao final da temporada pegou o mundo da bola de surpresa. O treinador alemão, que conduziu o clube a grandes conquistas, incluindo a tão esperado Campeonato Inglês em 2020, tem uma história de carinho e identificação com o clube. Por conta disso, muito estão sendo os rumores de quem estaria à altura de substituí-lo. Xabi Alonso desponta como um dos favoritos.

Klopp, em sua declaração emocionada nas redes sociais do próprio Liverpool, expressou gratidão por tudo que passou, mas afirmou estar cansado. Aos 56 anos, ele tem contrato válido até 2026, mas não passará do meio deste ano. Xabi Alonso já foi mencionado por diversos grandes nomes do futebol como possível substituto. Mas, não é o que acha Peter Crouch, antigo companheiro de equipe

"Ele fez coisas incríveis no Bayer Leverkusen, conhece o Liverpool de dentro para fora..." declarou Crouch. "Já joguei com ele, conheço a pessoa. Ele é uma pessoa fantástica. Muito estudioso, sempre fazia perguntas e você sabia que ele seria treinador. Mas é muito cedo e é um clube enorme... e teria a missão de suceder Jurgen Klopp."

Alonso, que teve uma carreira brilhante como jogador, conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões, tanto com o Liverpool quanto com o Real Madrid. Seu trabalho excepcional à frente do Bayer Leverkusen, onde tem impressionado no Campeonato Alemão, o coloca como um dos favoritos para assumir o comando do Liverpool.

Peter Crouch e Xabi Alonso defenderam o Liverpool entre 2005 e 2008. Juntos, ajudaram os Reds a conquistar os títulos da Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Klopp, no comando do time, tem nada menos que oito títulos, todos de grande expressão: Liga dos Campeões (2018/2019), Supercopa da Uefa (2019), Mundial de Clubes (2019), Premier League (2019/2020), Copa da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), Copa da Inglaterra (2021/2022) e Supercopa da Inglaterra (2022).

