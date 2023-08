A- A+

Futebol Petrolina é palco da largada do 31º Sertões BRB A empresa LiveSports é a responsável pelo streaming da competição, que ocorrerá entre 11 e 19 de agosto

Pela primeira vez na história, a cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, será palco da largada do Sertões BRB 2023. O maior Rally das Américas chega a 31ª edição e será realizado entre os dias 11 a 19 de agosto. No total serão 3.793km, dos quais 2.027km cronometrados

Ao todo, são 307 competidores, de 106 cidades e 21 estados e do Distrito Federal. Além de Pernambuco, o pano de fundo do Sertões BRB 2023 será formado pelos estados da Bahia e Ceará. A chegada será na Praia do Preá (Cruz-CE). A LiveSports é a empresa responsável pela cobertura em vídeo



