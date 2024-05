A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Petrolina enfrenta Itabaiana na busca pela primeira vitória na Série D O duelo será realizado neste sábado (11), às 16h, no estádio Paulo Coelho

Na busca pelo primeiro triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro, o Petrolina recebe a equipe do Itabaiana neste sábado (11), às 16h, no estádio Paulo Coelho. A partida será valida pela terceira rodada da competição.

Vice-lanterna do Grupo D, o Petrolina entrará pressionado para conquistar um resultado positivo. Na primeira rodada, a Fera Sertaneja empatou sem gols com a Jacuipense. Na segunda, foi derrotada pelo ASA por um placar de 1 a 0, fora de casa.

Por sua vez, a equipe do Itabaiana ocupa o segundo lugar na classificação e está invicto na Série D. Na estreia, o clube sergipano empatou em 1 a 1 contra a Juazeirense, fora de casa. Na segunda rodada, venceu o CSE por 3 a 1.

Para a partida, o técnico William Lima não poderá contar com o zagueiro Yago, o atacante Douglas Damasceno e o meia Davi Ceará, que foram expulsos. O zagueiro Raykar, que recebeu uma pancada no nariz na partida contra o ASA, também não irá enfrentar a equipe baiana. O craque da Fera, Emerson Galego, também saiu machucado do jogo em Arapiraca.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Petrolina e Itabaiana já estão sendo comercializados. As entradas estão sendo vendidos no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Os torcedores podem comprar pelo site ou nos pontos físicos neste sábado, na Fera Shop (9h às 12h) e na bilheteria do estádio (a partir das 9h).

