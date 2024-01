A- A+

Futebol Petrolina inicia venda de ingressos para jogo contra o Sport na Arena; veja valores Duelo acontece no sábado (13), pela primeira rodada do Pernambucano

O Petrolina deu início, nesta segunda-feira (8), às vendas de ingressos para o confronto de estreia do time no Pernambucano, contra o Sport. Com o Paulo Coelho passando por reformas, o jogo será realizado no sábado (13), às 16h, na Arena de Pernambuco, com mando da Fera Sertaneja. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 80.

Maioria absoluta no estádio, o torcedor do Sport interessado em acompanhar a primeira partida oficial no ano pode comprar o bilhete de forma online. Na Ilha do Retiro, o ingresso pode ser adquirido até sexta-feira (12), das 9h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h. Também no dia da partida, a comercialização na Arena acontece a partir das 13h.

Confira os valores:

Leste inferior (Sport) - R$ 70 (R$ 35 meia)

Oeste inferior (Sport) - R$ 80 (R$ 40 meia)

Sul inferior (Sport) - R$ 40 (R$ 20 meia)

Norte inferior (Petrolina) - R$ 40 (R$ 20 meia)

