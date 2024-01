A- A+

Copa do Brasil Petrolina, Retrô e Sport conhecem adversários na Copa do Brasil; confira confrontos Time sertanejo será o único de Pernambuco a jogar em casa na primeira fase da competição

Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (30), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os clubes pernambucanos conheceram seus adversários da primeira fase da Copa do Brasil. Em 2024, Petrolina, Retrô e Sport serão os representantes do Estado no principal mata-mata nacional. Datas e horários ainda serão divulgados.

Estreante na competição, o Petrolina será o único pernambucano a fazer seu jogo nesta fase como mandante. Pela frente, a Fera Sertaneja vai ter o Cascavel, do Paraná, como adversário. Para avançar de fase, o time do interior terá que vencer o confronto. Um empate já basta para os paranaeneses seguirem no certame. Avançando, o Petrolina encara Sousa-PB ou Cruzeiro, desta vez, na condição de visitante.

Segundo time do Estado a ser sorteado, o Retrô terá que viajar ao Amazonas para tentar sua continuidade na competição. A Fênix vai encarar o Manauara e, ao contrário do Petrolina, precisa apenas do resultado de igualdade para ir à segunda fase, onde terá como adversário Fluminense-PI ou Fortaleza, mais uma vez, fora de casa.

Único do Trio de Ferro presente nesta edição da Copa do Brasil, o Sport vai ao Amapá na primeira fase do certame. Campeão em 2008, o Leão vai visitar o Trem. Eliminando a equipe amapaense, o Rubro-negro jogará na condição de mandante contra Murici-AL ou Confiança-SE na segunda fase.

Regras das primeiras fases

Assim como em edições anteriores, as duas primeiras fases da Copa do Brasil são realizadas em jogos únicos. Na primeira, os times de pior ranking jogam em casa e precisam vencer para avançar de fase. Já os visitantes jogam pelo empate.

Na segunda fase, em caso de empate no tempo regulamentar, o classificado será conhecido através dos pênaltis.

Outros participantes

Além dos 80 clubes que participam da competição na primeira fase, a Copa do Brasil ainda conta com outras 12 equipes que só entram no torneio a partir da terceira fase: Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, que disputarão a Libertadores, além de Athletico-PR, via Brasileirão 2023, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e Vitória, campeão da Série B.

Confira os confrontos:

Chave 1

Sousa-PB x Cruzeiro

Petrolina x Cascavel-PR

Chave 2

Anápolis-GO x Tombense-MG

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Chave 3

Cianorte-PR x Corinthians

Olaria x São Bernardo

Chave 4

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa

Maranhão x Ferroviário-CE

Chave 5

Fluminense-PI x Fortaleza

Manauara-AM x Retrô

Chave 6

Porto Velho-RO x Remo

River-PI x Ypiranga-RS

Chave 7

Real Noroeste-ES x Cuiabá

Audax-RJ x Portuguesa-RJ

Chave 8

Treze-PB x ABC-RN

Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

Chave 9

Maringá x América-MG

Independente-AP x Amazonas

Chave 10

Operário-MS x Operário-PR

Vila Nova-MG x Aparecidense-GO

Chave 11

Moto Club x Bahia

Portuguesa Santista x Caxias-RS

Chave 12

Trem-AP x Sport

Murici-AL x Confiança-SE

Chave 13

Marcílio Dias-SC x Vasco

Água Santa-SP x Jacuipense-BA

Chave 14

São Luiz-RS x Ituano

Costa Rica-MS x América-RN

Chave 15

União-MT x Atlético-GO

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

Chave 16

Rio Branco-AC x CRB

Athletic-MG x Volta Redonda

Chave 17

Águia de Marabá-PA x Coritiba

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Chave 18

Operário-MT x Criciúma

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Chave 19

ASA-AL x Internacional

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

Chave 20

Iguatu-CE x Juventude

Ji-Paraná-RO x Paysandu

