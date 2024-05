A- A+

Série D Petrolina e Retrô encaram jogos duros no fim de semana em busca da primeira vitória na Série D A Fera Sertaneja encara o Asa de Arapiraca neste sábado (4), enquanto a Fênix recebe a Juazeirense-BA no domingo (5)

Em busca da primeira vitória na Série D 2024, Petrolina e Retrô encaram jogos duros neste final de semana. A Fera Sertaneja viaja até Alagoas para enfrentar o Asa de Arapiraca, neste sábado (4), às 17h. Já a Fênix recebe no domingo (5), às 16h, na Arena de Pernambuco, a Juazeirense-BA.

Os dois representantes pernambucanos estão no grupo A4 da quarta divisão. Ambos ficaram no empate sem gols na primeira rodada. O Petrolina diante da Jacuipense-BA e o Retrô contra o CSE-AL.

A igualdade no placar foi o principal resultado da primeira rodada no grupo A4. Apenas o Asa-AL saiu vencedor. Os outros três jogos terminaram empatados.

Petrolina x Asa

A partida entre Asa-AL e Petrolina marca um reencontro. Os únicos jogos entre as duas equipes aconteceu pela Série C de 2008, que na época era a última divisão do futebol nacional pois não tinha a Série D.

Asa-AL e Petrolina estavam no grupo 7 da competição, que ainda contava com Confiança e Atlético de Alagoinhas. Os alagoanos levaram a melhor e venceram os dois duelos por 1 a 0 e 4 a 2. Desde então, os times não voltaram a se enfrentar.

Destaque da Fera Sertaneja na estreia, o goleiro Alan comentou sobre a preparação para o duelo contra o Asa-AL.

"Vamos focar essa semana, batalhar e treinar muito para que sábado, além de um bom jogo, possamos fazer nossos gols e sair de lá com a vitória", disse.

Retrô x Juazeirense-BA

O Retrô tem uma partida viva na memória contra a Juazeirense-BA, mas que gostaria de esquecer. A Fênix visitou a equipe do interior baiano no início do ano e perdeu de 4 a 0 pela pré-Copa do Nordeste. O resultado deixou os pernambucanos fora da fase de grupos do Nordestão.

No retrospecto total, tem mais dois jogos pela Série D de 2021 com outra vitória da Juazeirense-BA e um empate.

Em relação ao time que estreou, o técnico Itamar Schülle ganhou uma opção importante. O lateral-direito Toty foi regularizado no início da semana e está liberado para estrear com a camisa da Fênix na Série D.

A dúvida para a utilização do lateral é que sua última partida oficial foi disputada dia 16 de março, na semifinal do Pernambucano contra o Sport quando ainda defendia o Santa Cruz.

