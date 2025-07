A- A+

AUTOMOBILISMO Petrolina vai receber sexta etapa do Rally dos Sertões A etapa contará com um percurso total de 415 km, sendo 280 km de prova cronometrada

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, Petrolina será palco da sexta etapa do Rally dos Sertões 2025. O evento reúne veículos das categorias motos, UTVs, quadriciclos e carros.

A etapa entre Petrolina e Delmiro Gouveia, município de Alagoas, contará com um percurso total de 415 km, sendo 280 km de prova cronometrada.



Além da competição, o Rally também promove ações sociais e ambientais por meio do projeto Sertões com o Brasil, que realiza atendimentos de saúde e atividades educativas nas cidades por onde passa.

