Petrolina x Santa Cruz: saiba onde assistir e escalações

O mata-mata do Campeonato Pernambucano começou. Nesta terça (4), o Santa Cruz visita o Petrolina, no Paulo Coelho, pelas quartas de final da competição. Quem vencer avança ao torneio e pega o Sport na semifinal, na Ilha do Retiro. Se o duelo entre a Cobra Coral e a Fera Sertaneja terminar empatado, a classificação sairá nas penalidades.



Além da briga pelo título, o Campeonato Pernambucano pode garantir ao Santa Cruz vagas nas Copas do Nordeste do Brasil em 2024. Para jogar diretamente a etapa de grupos do Regional, o clube precisa ser campeão. Se o título for do Sport ou do Náutico, o Tricolor terá lugar na etapa preliminar via ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Se outro time fora do Trio de Ferro da Capital levantar o caneco do Pernambucano, a vaga do pré-Nordestão ficará com a equipe de melhor colocação no Estadual, com exceção do campeão, do Sport (classificado via ranking) e Náutico (garantido na pré). Sendo assim, o Santa Cruz teria que, ao menos, ser semifinalista.



No mata-mata nacional, é necessário ao Santa, no mínimo, ser finalista do Pernambucano. Há também a possibilidade de garantir vaga chegando até a semifinal, mas aí o sexto colocado (Salgueiro) também teria que chegar até a mesma etapa. No regulamento do Pernambucano, é informado que o terceiro espaço na Copa é dado ao clube semifinalista eliminado com melhor campanha na fase de pontos corridos.





Onde assistir?



O jogo entre Petrolina e Santa Cruz será transmitido no streaming "Nosso Futebol" e na TV Globo

Prováveis escalações



Petrolina

Adílson; Alan, Foguinho, Raikar e Rodrigo Ramalho; Cristiano, Brendo, Caio Jambeiro e Igor; Erivan e Roberto. Técnico: William Lima



Santa Cruz

Michael; Jadson, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinicius; João Erick, Arthur e Chiquinho; Lucas Silva, Dayvid e Pipico. Técnico:

Felipe Conceição

Local: Paulo Coelho

Horário: 16h30

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Jose Romao da Silva Neto

