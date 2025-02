A- A+

Futebol Petrolina x Sport: confira escalações e onde assistir ao jogo pelo Pernambucano 2025 Leão é o quarto colocado do Estadual, com 12 pontos, e não tem mais chances de avançar antecipadamente para a semifinal

Sem risco de sair do G6 que garante vaga no mata-mata, mas também sem possibilidades de alcançar o G2 que daria lugar antecipado para as semifinais. O Sport chega à rodada final do Campeonato Pernambucano com a meta de pelo menos se manter na atual quarta posição, que dá possibilidades de jogar o duelo único das quartas de final em casa - ainda que com portões fechados, por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) devido aos embates estarem marcados para os dias de Carnaval. O desafio será diante do Petrolina, neste sábado (22), no Paulo Coelho.



Cálculos

Para ficar em quarto, basta ao Sport vencer o Petrolina. Caso empate, o Leão terá de secar o Retrô, quinto colocado e com os mesmos 12 pontos do Leão. A Fênix visita o Central, no Lacerdão. Também teriam de torcer para o Decisão, em sexto, com 10, não aplicar uma goleada perante o Náutico, no Odilon Ferreira, tirando uma diferença enorme de saldo (-2x7).

Se perder, o Sport pode cair até para o sexto lugar se Retrô e Decisão venceram, tendo que jogar fora de casa nas quartas de final, contra Maguary ou Náutico, a depender de quem terminar em terceiro.

Fazendo diversas mudanças a cada rodada, é difícil imaginar qual o time que o técnico Pepa colocará em campo. O mais certo é dizer quem não estará. Um dos desfalques é o volante Zé Lucas, convocado para a Seleção sub-17. O meia português Sérgio Oliveira está em Portugal para resolver o passaporte do filho recém-nascido. Em compensação, o volante colombiano Christian Rivera pode ser uma das novidades.

“Sou um jogador aguerrido, que gosta de ter a bola nos pés, com ações ofensivas e defensivas, além de uma boa visão de jogo. Espero mostrar isso dentro de campo. Uma grande característica que tenho também é essa recuperação de bolas. Espero subir ainda mais essas estatísticas aqui. Sei da responsabilidade que tenho, mas venho motivado para responder essa confiança dada, mostrando que venho com desejo de atingir todos os objetivos”, apontou Rivera.

Petrolina

Lanterna e já rebaixado, com apenas três pontos, o Petrolina não venceu um jogo sequer no Estadual deste ano. O técnico Rui Sacramento deixou o time antes mesmo do fim da competição e, perante o Sport, a equipe será treinada pelo auxiliar e comandante do Sub-20, Assis Monteiro.

Ficha técnica

Petrolina

André Lucas; Augusto, Isaque, Marquinhos e Igor Santos; Kiko, Piauí, Daniel e Nildo; Tiaguinho e Yonder Vargas. Técnico: Assis Monteiro

Sport

Caíque França; Di Plácido (Matheus Alexandre), Antônio Carlos, João Silva (Chico) e Dalbert; Rivera, Fabrício Dominguez e Barletta; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Paciência (Pablo). Técnico: Pepa

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Luiz Sobral. Assistentes: Victor Lavor e Wagner Cabral

Transmissão: Globo, Goat e TV FPF

