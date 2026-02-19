A- A+

Lutas Petrolinense é convocado para torneio internacional de boxe olímpico na Bulgária Brasil estará representado por 17 atletas em Sofia

O petrolinense João Vitor Silva disputará o Torneio de Strandja, na Bulgária, um dos mais tradicionais do circuito mundial do boxe olímpico. A competição começa a partir do dia 21 de fevereiro e vai até 2 de março.

Membro da seleção brasileira permanente de boxe olímpico, o pernambucano foi o superpesado, lutadores acima de 90kg, escolhido pela comissão técnica para representar o país em Sofia. Além dele, Abner Teixeira (bronze em Tóquio 2021) e Joel Ramos são os outros atletas da categoria.

Único pernambucano que representa a equipe masculina do Brasil no boxe olímpico, João Vitor é tricampeão brasileiro e multicampeão ao nível estadual.

Ao todo, o Brasil levou 17 boxeadores para a disputa. O boxe olímpico é um dos esportes que mais ter levado medalhas para o Brasil nos últimos anos, desde Londres 2012, que a modalidade fatura ao menos uma medalha nas últimas edições de Jogos Olímpicos.

