Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Lutas

Petrolinense é convocado para torneio internacional de boxe olímpico na Bulgária

Brasil estará representado por 17 atletas em Sofia

Reportar Erro
João Vitor Silva, atleta pernambucano de boxe olímpico João Vitor Silva, atleta pernambucano de boxe olímpico  - Foto: Divulgação/CbBoxe

O petrolinense João Vitor Silva disputará o Torneio de Strandja, na Bulgária, um dos mais tradicionais do circuito mundial do boxe olímpico. A competição começa a partir do dia 21 de fevereiro e vai até 2 de março. 

Leia também

• Sport é confirmado na divisão de acesso da Liga Nacional de Futsal

• Rafael Câmara e subsidiária da Petrobras firmam parceria para nova temporada da Fórmula 2

Membro da seleção brasileira permanente de boxe olímpico, o pernambucano foi o superpesado, lutadores acima de 90kg, escolhido pela comissão técnica para representar o país em Sofia. Além dele, Abner Teixeira (bronze em Tóquio 2021) e Joel Ramos são os outros atletas da categoria. 

Único pernambucano que representa a equipe masculina do Brasil no boxe olímpico, João Vitor é tricampeão brasileiro e multicampeão ao nível estadual. 

Ao todo, o Brasil levou 17 boxeadores para a disputa. O boxe olímpico é um dos esportes que mais ter levado medalhas para o Brasil nos últimos anos, desde Londres 2012, que a modalidade fatura ao menos uma medalha nas últimas edições de Jogos Olímpicos. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter