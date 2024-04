Petrovic volta ao comando da seleção brasileira de basquete antes da busca pela vaga olímpica

A- A+

Aos 65 anos, Aleksandar Petrovic retorna ao comando técnico da seleção brasileira de basquete em busca da vaga olímpica em Paris 2024. Entre os dias dois a sete de julho, o técnico tem a missão de liderar o Brasil na disputa do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia.

Na sua primeira passagem, Petrovic classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2019, na China, e avançou até a final do Pré-Olímpico de Split, vencido pela Alemanha. Em 33 jogos neste período, foram 26 vitórias, um aproveitamento de 78%, vencendo jogos sobre Argentina, Montenegro, Croácia, Grécia, Nova Zelândia, Polônia, entre outros.

Durante o período em que foi treinador do Brasil, Petrovic lançou na seleção principal nomes como Yago, Gui Santos e Didi, todos hoje realidade no cenário internacional, de Euroliga, Eurocup e NBA. Também trabalhou com quase que a totalidade dos atletas convocados para a Seleção Brasileira nos últimos anos.

Junto ao treinador, Tiago Splitter, também do Houston Rockets, da NBA, chega como auxiliar técnico, ao lado de Helinho Garcia (SESI Franca), Bruno Savignani (Bétis-ESP) e Demétrius Ferracciú (Paulistano).

O Brasil joga o Pré-Olímpico na Letônia entre os dias 2 a 7 de julho. Na primeira fase, enfrenta Camarões e Montenegro. Caso avance às semifinais, terá Letônia, Filipinas ou Geórgia pela frente. Apenas o campeão vai à Paris 2024.

Petrovic chega para substituir Gustavo Di Conti - que foi o escolhido para suceder o croata -, atual treinador do Flamengo e que há dois anos e meio estava no comando também da seleção. O carioca esteve no comando da seleção na disputa do Mundial de 2023, quando o Brasil terminou na 13ª posição.

