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A Polícia Federal criou uma divisão especializada em integridade esportiva. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da corporação, Andrei Augusto Passos Rodrigues, na segunda-feira (16), durante assinatura de acordo de cooperação técnica com o Ministério do Esporte.

A parceria entre as duas instituições tem como objetivo ampliar a cooperação entre os dois órgãos para prevenir, identificar e combater a manipulação de resultados e outras fraudes em competições esportivas.

A nova divisão da PF e o acordo firmado com o ministério têm o objetivo comum de fortalecer mecanismos de proteção à integridade das competições esportivas, em um contexto de expansão do mercado de apostas no país.





Ações

Os detalhes da cooperação foram divulgados pela PF nesta terça-feira (17). Entre as ações previstas estão iniciativas de conscientização e prevenção voltadas a atletas, árbitros, dirigentes e treinadores, além do compartilhamento de informações, dados, estudos e análises técnicas entre os dois órgãos.

O acordo também prevê intercâmbio de conhecimentos e experiências, capacitação de equipes, aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação de irregularidades e definição de fluxos para o encaminhamento de informações sobre possíveis fraudes.

Pela parceria, a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte ficará responsável por receber e analisar preliminarmente informações sobre suspeitas de manipulação de resultados e encaminhar à PF eventuais indícios de ilícitos.

A cooperação terá vigência de 60 meses e estabelece uma agenda permanente de colaboração entre os dois órgãos.

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