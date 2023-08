PF desarticula esquema de manipulação de partidas de futebol

A- A+

Na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, a Polícia Federal desencadeou hoje(9), a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada. O objetivo desta operação é desmantelar uma organização criminosa dedicada à manipulação de resultados em partidas de futebol.

Nesta ação, um contingente de 60 agentes da Polícia Federal está executando 12 mandados de busca e apreensão em várias cidades do país, incluindo Aracaju/SE, Araguaina/TO, Assu/RN, Belo Horizonte/BH, Brasília/DF, Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Igarassu/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Sumaré/SP. As equipes de investigação estão direcionadas para as residências de empresários, jogadores de futebol e indivíduos envolvidos no esquema de manipulação.

Esta operação, que teve sua primeira fase iniciada em outubro de 2022, tinha originalmente como alvo as fraudes no cenário futebolístico do estado de Sergipe. Contudo, a análise minuciosa do material apreendido acabou por revelar a existência de um esquema de proporções muito maiores, com alcance nacional.

Foram interceptadas conversas que evidenciam a colaboração entre empresários (atuando como representantes de jogadores), apostadores e dirigentes. O teor dessas conversas indicava a coordenação da manipulação dos resultados de partidas de futebol, visando à obtenção de lucros ilegais em plataformas de apostas online. Estima-se que as atividades ilícitas dessa organização criminosa tenham movimentado aproximadamente R$ 11 milhões.

Até o momento, foram detectadas práticas fraudulentas em jogos realizados em diversos campeonatos estaduais, bem como nas séries D e C dos campeonatos brasileiros.

Os indivíduos sob investigação enfrentarão acusações de acordo com as leis gerais do esporte e referentes à participação em uma organização criminosa.

