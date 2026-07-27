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BASQUETE Philadelphia 76ers anuncia contratação de LeBron James: "Uma cidade digna de um rei" Astro de 41 anos assinou um contrato de duas temporadas e usará a camisa número 23

O Philadelphia 76ers anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do astro da NBA LeBron James. O atleta 41 anos assinou um contrato de duas temporadas e o acerto já havia sido informado pelo próprio jogador nas redes sociais, na última sexta-feira. Ele usará a camisa número 23 na sua nova equipe.

— Mal posso esperar para ver LeBron ao lado de Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey e nosso talentoso elenco enquanto trabalhamos para conquistar um campeonato para a Filadélfia. Para LeBron e sua família: somos gratos por terem escolhido os 76ers e estamos ansiosos por este próximo capítulo de sua carreira lendária — disse o sócio-gerente dos 76ers Josh Harris.

"Uma cidade digna de um Rei. Bem-vindo a Philly, KingJames", escreveu o perfil oficial dos 76ers.

Segundo a ESPN americana, o contrato de LeBron James será de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões, na cotação atual) por dois anos.

O astro deixou o Lakers após oito temporadas e 479 jogos, onde conquistou um título da NBA (2020) e uma NBA Cup (2023).





O 76ers não estava entre os cotados para ser o destino de LeBron James nos últimos dias. Segundo a imprensa americana, Miami Heat, Cleaveland Cavaliers e Golden State Warriors estavam na disputa pela contratação do maior artilheiro da NBA, mas ele optou pelo time que terminou em sétimo a última Conferência Leste.

Na última temporada, o 76ers parou na semifinal da conferência ao perder para o New York Knicks, que viria a ser campeão da NBA. Agora, LeBron James tentará conduzir o time da Filadélfia ao título que não acontece desde 1983.

LeBron James jogará ao lado de Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey em seu novo time. O craque do basquete jogará sua 24ª temporada da NBA com o Philadelphia 76ers e afirmou que este será o seu "último time da carreira".





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