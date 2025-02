Philadelphia Eagles brilha e conquista o Super Bowl LIX após goleada sobre o Kansas City Chiefs

A- A+

O Philadelphia Eagles é o mais novo campeão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, após derrotar o Kansas City Chiefs por 40 a 22 no Super Bowl 59. O placar elástico impediu a conquista do tricampeonato inédito da equipe liderada por Patrick Mahomes, mas também serviu para devolver a derrota sofrida há dois anos, no Super Bowl 57. A defesa campeã foi destaque no duelo, mas Jalen Hurts voltou a atuar com segurança.

Embora tenha sido interceptado uma vez, o quarterback dos Eagles anotou dois touchdowns (um terrestre e outro aéreo) e passou a bola para mais de 220 jardas. Esse jogo aéreo foi fundamental para o sucesso do time, já que as tentativas terrestres de Saquon Barckley (runningback), destaque da temporada, não funcionaram bem contra os Chiefs. Mesmo assim, o camisa 26 se tornou o jogador que mais correu com a bola numa mesma temporada da NFL.

Barckley precisou de apenas 30 jardas para ultrapassar a marca de Terrell Davis de 1998, de 2.476 jardas. Também se tornou o nono jogador da história a correr mais de 2 mil jardas em uma temporada por dois times diferentes e ganhou o prêmio de melhor jogador de ataque desta edição da liga.

Outro recordista da noite foi o kicker Jake Elliott, que se tornou o chutador com o maior número de pontos anotados em uma única final, 16 pontos.

Defesa impenetrável

Nem mesmo o torcedor mais apaixonado pelo Philadelphia Eagles poderia imaginar o massacre que o vencedor da Conferência Nacional (NFC) aplicou sobre o Kansas City Chiefs, no Super Bowl LIX. O placar elástico chamou atenção dos fãs da bola oval, mas não foi construído apenas pelo time de ataque da equipe verde.





Com intensidade e marcações precisas desde o primeiro quarto do jogo, a secundaria dos Eagles teve uma atuação de gala e tirou Patrick Mahomes da partida. No total, os defensores da Filadélfia produziram três sacks e duas interceptações em cima do camisa 15 dos Chiefs. Assim, é difícil selecionar um jogador de defensa que tenha sido o melhor em campo, mas Cooper DeJean (cornerback), aniversariante da noite, está entre os responsáveis pela vitória elástica.

O camisa 33 dos Eagles venceu todos os duelos contra os recebedores rivais e registrou uma interceptação no segundo quarto da partida, assim como Zake Baun (linebacker) que também fez partida sem erros.

Com três sacks (quando um quarterback é derrubado atrás da linha de scrimmage, enquanto ainda tem a bola em suas mãos) e duas interceptações, o time de defesa dos Eagles conseguiu parar o poderoso ataque comandado por Patrick Mahomes.

O fim de uma dinastia?

Nem mesmo o mais pessimista torcedor do Kansas City Chiefs poderia imaginar uma derrota acachapante como esta. O ataque liderado pelo quarterback Patrick Mahomes e Travis Kelce (Tightend) não funcionou contra a melhor defesa da NFL nesta temporada. Assim, o astro dos Chiefs terminou a partida com duas interceptações e atuação discreta na final.

No entanto, mesmo sendo impedidos de alcançarem um inédito tricampeonato da NFL, na era Super Bowl, os Chiefs seguem sendo dominantes da liga. Desde que Patrick Mahomes assumiu a titularidade, há sete temporadas, o time esteve presente em todas as finais de conferência. Também chegou ao Super Bowl cinco vezes e conquistou três títulos.

Além disso, o caminho para chegar no Super Bowl 59 foi dominante, com 17 vitórias e apenas duas derrotas. Portanto, os fãs da franquia podem esfriar a cabeça após absorverem esta derrota e aguardarem o começo da temporada 2025, porque os Chiefs ainda tem tudo para continuarem sua dinastia.

Veja também