Philippe Coutinho causou maior prejuízo a um clube nos últimos dez anos; veja ranking

Contratado ao lado do francês Ousmane Dembélé para substituir ninguém menos que Neymar no Barcelona, o brasileiro Philippe Coutinho foi responsável por uma marca negativa. Adquirido pelo time catalão por 135 milhões de euros em 2018, o brasileiro ficou muito longe de render o esperado e, com isso, foi o jogador que representou o maior prejuízo a um clube nos últimos dez anos.

O levantamento foi feito pelo CIES Football Observatory, apontando que o meia (atualmente no Al-Duhail, do Catar) desvalorizou 132 milhões ao longo de sua passagem pela Espanha, encerrada em 2022, após venda ao Aston Villa, da Inglaterra, clube pelo qual ele já havia atuado na temporada anterior por empréstimo — ele também chegou a ser emprestado ao Bayern de Munique enquanto esteve vinculado ao time catalão.

Pouco atrás de Coutinho, representando um prejuízo de 130 milhões de euros ao Real Madrid, está o meia Eden Hazard, recentemente aposentado. O belga deixou o Chelsea em 2019, chegando ao Santiago Bernabeu com a expectativa de que seria protagonista.





As atuações abaixo do esperado, no entanto, fizeram com que o belga tivesse cada vez menos minutos em campo, culminando o término do seu vínculo com o clube merengue com o fim de sua carreira como jogador, ao final da temporada passada.

Também próximos dos “líderes”, Neymar (para o PSG) e Dembelé (para o Barcelona) representaram um prejuízo de 122 milhões de euros. Outro contratado pelo time catalão, Antoine Griezmann fecha o top-5, representando um prejuízo de 101 milhões de euros depois de ser negociado junto ao Atlético de Madri — clube ao qual ele retornaria 2021 por empréstimo e em 2023 em definitivo.

Cristiano Ronaldo (prejuízo de 82 milhões para a Juventus), Nicolas Pepé (80 milhões para o Arsenal), James Rodríguez (77 milhões para o Real Madrid), Gonzalo Higuaín (72 milhões para o Real Madrid) e Luis Suárez (71 milhões para o Barcelona) também foram citados na pesquisa.

