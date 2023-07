A- A+

Copa do Mundo Feminina Pia aponta confiança do Brasil para tentar superar tabu de nunca ter vencido a França As duas equipes se enfrentam neste sábado (29), às 7h, pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina

Após estrear com uma goleada por 4 a 0 diante do Panamá, a Seleção brasileira encara a França neste sábado (29), às 7h, pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina. As adversárias eliminaram o Brasil no último Mundial e nunca perderam um jogo oficial contra as brasileiras.

No retrospecto geral, são 11 jogos entre Brasil e França por jogos oficiais, com seis vitórias francesas e cinco empates.

Desde que assumiu o comando do Brasil, a sueca Pia enfrentou a França em duas ocasiões em 2020 e 22. Os jogos terminaram 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

A treinadora Pia apontou a confiança das atletas para tentar quebrar esse tabu no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

"Há sempre um histórico quando você joga contra um time. E quanto mais tempo você joga contra um time, como a França, mais perto você chega da vitória. Isso é um fato, é uma questão de tempo. Temos uma oportunidade. Tento comparar 2019 com agora, está muito diferente. Quando eu observo a equipe, elas estão alegres, confiantes e acreditam que é possível. Este é o momento para jogarmos um ótimo futebol e vencer o jogo", disse Pia.

O confronto pode garantir a classificação do Brasil em caso de vitória, uma vez que a França apenas empatou com a Jamaica na primeira rodada.

Histórico entre Brasil x França

19/02/2022: França 2 x 1 Brasil (Torneio Internacional da França)

07/03/2020: França 1 x 0 Brasil (Torneio Internacional da França)

23/06/2019: França 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2019)

10/11/2018: França 3 x 1 Brasil (Amistoso)

16/09/2016: França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

19/09/2015: França 2 x 1 Brasil (Amistoso)

26/11/2014: Brasil 0 x 2 França (Amistoso)

11/06/2014: França 0 x 0 Brasil (Amistoso)

09/03/2013: França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

06/03/2013: França 2 x 2 Brasil (Amistoso)

27/09/2003: França 1 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2003)





