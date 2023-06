A- A+

Futebol Pia Sundhage convoca nesta terça (27) a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo feminina Brasil está no Grupo F e estreia no dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide, na Austrália

O ano de 2023 também é de Copa do Mundo. Hoje, a partir das 16h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a técnica Pia Sundhage anunciará a lista de 23 convocadas que irão representar a Seleção Brasileira no Mundial feminino. O grupo viajará para a Austrália, onde vai ocorrer a disputa da competição.

Esta será a primeira vez que a técnica Pia Sundhage comandará a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. No ciclo de quatro anos, a sueca convocou 92 atletas, e liderou a Canarinho em 53 jogos, somando 32 vitórias, 12 empates, nove derrotas, além de 120 gols marcados e 40 sofridos. Vale citar que, além das convocadas, também serão chamadas três suplentes que integrarão a delegação e poderão ser utilizadas no torneio em caso de corte de alguma jogadora.

Antes da convocação, Pia comandou a seleção em um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Durante uma semana, a treinadora observou de perto as atletas que devem representar o Brasil em busca de uma inédita conquista do Mundial na categoria feminina.

"Foi extremamente importante, porque as jogadoras que atuam nas ligas europeias finalizaram a temporada em maio e, agora, já estamos no final de junho. Esse período de treinos foi fenomenal e acho que a melhor coisa que poderia acontecer era jogar contra os meninos. O Botafogo (Masculino Sub-15) é um bom time e fomos bem contra eles. Isso vai ajudar a melhorar a nossa performance", disse a técnica.

Próximos passos

Após divulgar a lista, o Brasil terá um amistoso de preparação antes do início da Copa. A equipe enfrenta o Chile, no dia 2 de julho, às 10h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O confronto será a despedida das jogadoras com a torcida local antes de seguir rumo à Oceania. O público poderá realizar a compra do ingresso para o jogo pelo site da Bilheteria Digital ou nos postos de venda físicos na capital nacional.

O Brasil está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide. Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane. A equipe fecha a participação na primeira fase, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne.

Classificando-se em primeiro da chave, o duelo das oitavas de final será dia 8 de agosto, às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium. O adversário será o segundo colocado do Grupo H, que tem Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos. Caso avance em segundo, atuará na mesma data, mas em horário mais cedo (5h), no Melbourne Rectangular Stadium, perante o líder do bloco já citado.

Veja também

FUTEBOL Além do Palmeiras: Real Madrid, Arsenal, Patriots e outros times têm aviões; conheça