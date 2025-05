A- A+

Fórmula 1 Piastri conquista pole position do GP da Espanha; Bortoleto conquista sua melhor posição de largada Australiano terá a companhia do seu companheiro de equipe Lando Norris e de Max Verstappen, da Red Bull, na segunda e terceira posição, respectivamente

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) largará no domingo na pole position no Grande Prêmio da Espanha, a nona etapa das 24 desta temporada de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (31).

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION!



The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

O líder do Mundial de Pilotos terminou à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris (McLaren), e do holandês Max Verstappen (Red Bull) com uma vantagem de 209 e 322 milésimos de segundo, respectivamente.

Foi a maior diferença entre o primeiro e o segundo lugar em uma sessão de classificação neste ano até agora.

"Estou muito feliz. Desde ontem (sexta-feira), encontramos o ritmo certo e minhas voltas foram muito boas hoje. É um ótimo resultado, mas na corrida de amanhã (domingo), terei que fazer uma boa largada", disse o piloto de Melbourne.

Piastri já havia sido o mais rápido na segunda e terceira sessões de treinos livres deste Grande Prêmio, enquanto Norris havia sido o mais rápido na primeira. Com isso, o fim de semana até agora está indo da melhor maneira possível para a McLaren.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) tem motivos para comemorar: ele vai largar em 12º, sua melhor posição até o momento.

Go Gabi!



Bortoleto secures his best qualifying result in Formula 1 so far with a P12 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/gcoIh2eDGA — Formula 1 (@F1) May 31, 2025



Verstappen à espreita

Em um dia de calor escaldante com um céu ameaçando uma tempestade, o australiano garantiu sua quarta pole position da temporada e obteve uma vantagem na briga pelo degrau mais alto do pódio em Montmeló, depois de Norris se aproximar na classificação a uma distância de apenas três pontos com sua vitória no último domingo em Mônaco.

"Oscar pilotou muito bem hoje. Cometi alguns pequenos erros, mas ele merece esta pole position porque foi rápido o fim de semana inteiro. De qualquer forma, também estou satisfeito; é um resultado muito bom para a equipe", explicou Norris.

Verstappen, o atual tetracampeão mundial, está atualmente um passo atrás das McLaren. Em quarto lugar ficou o britânico George Russell (Mercedes) e ambos largarão da segunda fila, o que sugere uma emocionante batalha entre os dois na primeira curva após a longa reta deste circuito da Catalunha.

"Fomos eficientes e acho que este terceiro lugar é um resultado lógico. Não poderíamos ter feito melhor. É difícil vencer as McLarens, mas veremos amanhã se conseguimos na corrida", avaliou Max.

Forte calor

A Ferrari, que muitas vezes teve dificuldades nas sessões de classificação nesta temporada, limitou os danos desta vez garantindo o quinto e o sétimo lugares, para o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, respectivamente. Entre eles ficou o prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

O top 10 da sessão foi completado pelos franceses Pierre Gasly (Alpine) e Isaac Hadjar (Haas), e pelo veterano Fernando Alonso (Aston Martin), o mais aplaudido pelo público local.

Já o piloto japonês Yuki Tsunoda mostrou sinais de dificuldade de adaptação ao carro da Red Bull e só conseguiu emplacar o vigésimo e último tempo da sessão classificatória.

As altas temperaturas esperadas para domingo, chegando até 50 graus no asfalto, podem impactar a corrida, já que os favoritos terão que administrar essa circunstância em relação aos seus pneus e sua degradação, o que sugere uma estratégia de duas paradas nos boxes.

Confira o grid de largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

1- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3- Max Verstappen (NED/Red Bull)

4- George Russell (GBR/Mercedes)

5- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

6-Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

7- Charles Leclerc (MON/Ferrari)

8- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

9- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

10- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

11- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

12- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

13- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

14- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

15- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

16- Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

17- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

18- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

19- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

20- Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

