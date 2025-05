A- A+

FÓRMULA 1 Piastri leva pole em dia com duas bandeiras vermelhas no GP da Elília-Romanha; Bortoleto em 14º

O treino classificatório para o Grande Prêmio da Emília-Romanha teve todos os ingredientes de um sábado clássico da Fórmula 1: acidentes, reviravoltas e um desfecho eletrizante. Em um sábado de temperatura amena no tradicional circuito de Ímola, os pilotos desafiaram os limites em busca de um lugar no grid, e foi Oscar Piastri quem brilhou na reta final. O australiano da McLaren garantiu sua terceira pole position da temporada - depois de Bahrein e China.

Ele terá ao seu lado, Max Verstappen, que mostrou um bom ritmo neste sábado. George Russell apareceu com força no momento certo e conquistou a terceira posição, desbancando Lando Norris, que parte em quarto. Fernando Alonso ficou em quinto, à frente de Carlos Sainz, sexto. Alexander Albon largará em sétimo, seguido por Lance Stroll em oitavo. O jovem Isack Hadjar manteve a boa fase e terminou em nono, com Pierre Gasly fechando o grupo dos dez primeiros.

Fora da fase final, a Ferrari voltou a decepcionar e ficou pelo caminho no Q2 com seus dois pilotos: Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Já Gabriel Bortoleto foi destaque novamente, alcançando o Q2 pela terceira vez no ano e garantindo o 14º lugar no grid, mais uma vez à frente do companheiro Nico Hulkenberg, que ficou em 17º.

O treino começou com doses de nostalgia e drama. Lewis Hamilton e Fernando Alonso chegaram a ocupar as primeiras posições nos instantes iniciais, mas a movimentação mal havia começado quando Yuki Tsunoda perdeu o controle da sua RB na curva Villeneuve, bateu forte no muro e capotou, causando a primeira bandeira vermelha da sessão. O japonês deixou o carro caminhando, demonstrando frustração pelo erro, mas sem sinais de lesão.

Após a interrupção, os pilotos voltaram à pista com pneus macios e Max Verstappen rapidamente cravou o melhor tempo, liderando o Q1 com tranquilidade, seguido por Piastri e pelo surpreendente Alonso. No entanto, o clima de tensão persistiu.

Faltando segundos para o fim da sessão, Franco Colapinto - estreante na temporada 2025 pela Alpine - perdeu o controle e acertou o muro, danificando a frente do carro e provocando nova bandeira vermelha. A batida foi decisiva para a classificação do brasileiro Bortoleto, que garantiu a 15ª e última vaga para o Q2 após uma volta deletada de Oliver Bearman ser registrada logo depois do acidente e conferida pelos comissários.

A segunda parte do treino manteve o clima de tensão, mas com doses ainda maiores de competitividade. A McLaren dominava a sessão com autoridade: Oscar Piastri e Lando Norris lideravam o tempo de tabela com voltas rápidas e consistentes, aparentando controle absoluto da situação. Max Verstappen mostrava ritmo sólido e mantinha-se próximo dos líderes com sua Red Bull.

Mas foi nos segundos finais que o enredo mudou de forma surpreendente. Sainz, em uma volta perfeita com sua Williams, desbancou a dupla da McLaren e assumiu a liderança do Q2 com autoridade, encerrando a fase com o melhor tempo da sessão.

Na Aston Martin, o bom momento se confirmou com os dois pilotos avançando ao Q3. Alonso garantiu o sexto lugar e Stroll apareceu logo atrás, em sétimo. Em contrapartida, a Ferrari viveu um pesadelo: Hamilton e Leclerc não conseguiram acompanhar o ritmo dos rivais e ficaram de fora da parte final do treino. Já Bortoleto fechou em 14º.

A fase final do treino foi marcada pelo domínio inicial de Verstappen, que buscava sua quarta pole na temporada - e terceira consecutiva, após liderar as classificações no Japão, Arábia Saudita e Miami. O holandês da Red Bull parecia inalcançável durante boa parte do Q3, mas o roteiro tomou outro rumo nos segundos finais.

Com uma volta rápida e precisa, Piastri desbancou Verstappen nos instantes derradeiros e conquistou a pole position com autoridade. O atual campeão ainda tentou reagir, mas não conseguiu recuperar a primeira posição, ficando em segundo. Russell terminou em terceiro, seguido por Norris.

