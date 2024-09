A- A+

Fórmula 1 Piastri confirma ajuda a Norris na McLaren em disputa contra Verstappen pelo título da F-1 O cenário atual coloca o holandês na liderança da classificação, com 303 pontos, contra 241 do adversário inglês

Na briga direta pelo título da temporada da Fórmula 1 com a Red Bull, a McLaren vai ter em Oscar Piastri um elemento fundamental em sua estratégia para tentar desbancar a equipe de Max Verstappen.



A escuderia inglesa vai ter em seu segundo piloto um fiel escudeiro para favorecer Lando Norris na disputa pelo título do Mundial de Pilotos. O cenário atual coloca o holandês na liderança da classificação, com 303 pontos, contra 241 do adversário inglês.



Personagem de peso neste contexto, Piastri confirmou que está pronto para desempenhar o papel de coadjuvante nas oito corridas do calendário deste ano que ainda vão ser realizadas.





"A equipe me pediu para ajudar e eu disse que, nas últimas corridas, eu ajudaria. Como piloto, claro que nunca é uma coisa fácil ou simples de concordar. Mas há um quadro muito maior em jogo do que apenas eu", comentou.



Apesar do pedido, Piastri deixou claro que vai continuar brigando para buscar os melhores resultados. Mas diante da real possibilidade de título de Norris, ele vai cumprir o que foi pedido pela equipe.

"Ainda estou vindo aqui para tentar alcançar uma boa posição e marcar muitos pontos para mim e para a equipe. Mas se houver algumas maneiras de ajudar Lando (Norris), eu farei isso", comentou.



Após um início dominante, a Red Bull viu a McLaren surgir como uma ameaça a partir da metade da temporada. Essa disputa ficou ainda mais acirrada no Mundial de Construtores. Apenas oito pontos separam a primeira colocada Red Bull da equipe inglesa (446 a 438).

