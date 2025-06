A- A+

F1 Piastri vence Grande Prêmio da Espanha de F1 Vitória sob altas temperaturas reforça liderança de Piastri na temporada e esquenta disputa com Norris e Leclerc

O australiano Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Espanha, a nona etapa da temporada de 24 corridas da Fórmula 1, em um domingo (1º) de calor intenso no circuito de Montmeló, em Barcelona.

O líder do Mundial de Pilotos reforçou assim a sua posição na classificação ao ultrapassar seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, segundo na corrida e atual vice-líder da competição, enquanto o terceiro lugar ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), num GP que teve emoção nas últimas voltas após a intervenção do safety car.

Veja também