Pierre Gasly comemora primeira pole na F1: 'Há algo especial aqui'
Piloto de 30 anos voltou a brilhar no circuito onde conquistou sua única vitória na categoria
O francês Pierre Gasly fez história neste sábado (05) ao conquistar a primeira pole position de sua carreira, no GP da Itália, em Monza.
Aos 30 anos, o piloto da Alpine integra a principal categoria do automobilismo há dez temporadas e, curiosamente, venceu o seu único GP no mesmo local, na temporada de 2020.
"São nove anos tentando buscar essa oportunidade de anotar uma pole. Venci minha primeira corrida em Monza e conquiste minha primeira pole aqui. Há algo especial aqui", disse Pierre logo após alcançar a marca.
O bom rendimento surpreendeu quem acompanhava as atividades do GP italiano. Durante o Q1, o francês conquistou o melhor tempo e passou sem dificuldades para a segunda parte do classificatório. Na segunda sessão, ele ficou um pouco mais abaixo, mas ainda conquistou a 4ª posição.
"Foi incrível. Agradeço a todos. Uma classificação incrível. Desde a primeira volta no Q1, me senti muito bem no carro. Tentei ganhar um pouco de tempo a cada sessão, e a sensação foi a de uma volta muito boa."
Cabe ressaltar que o parceiro de equipe, Franco Colapinto, também teve um rendimento acima do esperado. O argentino fechou o Q1 com o quarto melhor tempo e também passou ao Q3 sem grandes dificuldades.
Na parte decisiva, o sul-americano fechou com o 7º lugar, herdando uma posição de Kimi Antonelli, que largará dos boxes após troca de motor.
A pole do francês também é algo inédito para a escuderia Alpine, que consegue iniciar na primeira colocação após 127 corridas na Fórmula 1.
Na última temporada, a equipe terminou na lanterna do Campeonato de Construtores, com apenas 22 pontos somados. Na atual edição, são 56 pontos anotados até o momento, na 6ª colocação.
Além disso, Pierre Gasly se tornou o segundo piloto que mais esperou até conquistar a pole position. O dono do posto é o mexicano Sérgio Pérez, atualmente na Cadillac, que aguardou onze anos.