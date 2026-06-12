AUTOMOBILISMO
Pierre Gasly recupera pódio no GP de Mônaco de F1
Corrida aconteceu no último domingo (7)
Pierre Gasly (Alpine), que terminou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no último domingo, mas caiu para a sétima posição devido a duas penalidades, recuperou seu pódio após apresentar recurso, anunciou nesta sexta-feira (12) a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
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O piloto francês foi punido com cinco segundos em duas ocasiões por um excesso de velocidade de 0,1 e 0,4 km/h nos boxes, um total de dez segundos que o jogaram para a sétima posição.
Sua equipe, a Alpine, apresentou um recurso ao considerar que não houve tal excesso e, por fim, a FIA acabou dando razão à escuderia francesa.