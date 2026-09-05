Fórmula 1
Pierre Gasly surpreende e faz a pole do GP da Itália de F1
Última vez que um piloto francês havia conquistado uma pole na F1 foi em 1997, com Jean Alesi (Benetton), também no "Templo da Velocidade"
O piloto francês da Alpine, Pierre Gasly, comemora após conquistar a pole position na sessão de qualificação para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no Autódromo Nacional de Monza, em Monza, norte da Itália, em 5 de setembro de 2026 - Foto: Andrej Isakovic/AFP
O piloto francês Pierre Gasly (Alpine) surpreendeu e fez a primeira pole position de sua carreira para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, ao ter sido o mais rápido na sessão de classificação disputada neste sábado (5), no circuito de Monza.
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A última vez que um piloto francês havia conquistado uma pole na F1 foi em 1997, com Jean Alesi (Benetton), também no "Templo da Velocidade".