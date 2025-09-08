A- A+

Atletismo Pietro Pereira conquista bronze no lançamento de dardo no Brasileiro Sub-20 Atleta da APA Petrolina, de apenas 17 anos, se destaca em competição disputada no Recife e confirma status de promessa do atletismo nacional

O atleta pernambucano Pietro Pereira, da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), conquistou a medalha de bronze no lançamento de dardo do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, realizado neste fim de semana no Recife (PE). Com a marca de 63,31 metros, o jovem de apenas 17 anos garantiu presença entre os melhores do país, mesmo competindo em uma categoria acima da sua faixa etária.

A conquista teve ainda mais relevância porque Pietro enfrentou adversários mais velhos e experientes. Mesmo assim, mostrou força e talento para alcançar o pódio.

“Estou muito feliz com esse resultado. Foi um bom desempenho, já que minha categoria é abaixo desta. Agora é seguir trabalhando para evoluir e buscar novas conquistas”, afirmou o atleta.

O pai e treinador, Dejaci Pereira, também celebrou o desempenho do filho.

“A avaliação é positiva. Ele competiu em uma categoria acima da dele, pois só vai subir oficialmente no próximo ano. Estamos no fim da temporada e conquistar uma medalha no Sub-20 foi muito importante. Nosso objetivo era o pódio, e conseguimos”, destacou.

Promessa do atletismo pernambucano

Com apenas 17 anos, Pietro já coleciona títulos expressivos. Em 2025, foi campeão brasileiro Sub-18 e conquistou o ouro no Campeonato Ibero-Americano Sub-18, no Paraguai, quebrando o recorde da prova com 75,53 metros. O desempenho reforça seu nome como uma das grandes promessas do atletismo brasileiro.

O Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 foi organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em parceria com o Governo de Pernambuco e a Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA). O evento reuniu 738 atletas, sendo 284 no feminino e 454 no masculino, representando 132 clubes de 22 estados e do Distrito Federal.

APA Petrolina

Fundada há 22 anos em Petrolina (PE), no coração do Vale do São Francisco, a APA se consolidou como referência de impacto social e esportivo no Nordeste e no Brasil. O clube já impactou mais de 2.500 pessoas, promovendo o atletismo da base ao alto rendimento, e é reconhecido como modelo de inclusão social.

Único clube de atletismo do Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA desenvolve projetos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Atualmente, lidera quatro iniciativas: Escolinhas de Atletismo Inclusivo, Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão, que beneficiam 800 crianças, com e sem deficiência, em nove núcleos espalhados por cidades de Pernambuco e da Bahia.

Com informações da assessoria

