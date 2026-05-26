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ESPORTES Pietro Pereira é convocado para defender Brasil no Ibero-Americano sub-20 de atletismo Atleta de Petrolina disputará competição de lançamento de dardo em Lima, no Peru, após sequência de resultados no cenário nacional e internacional

O lançador de dardo Pietro Pereira Silva foi convocado para defender o Brasil na primeira edição do Campeonato Ibero-Americano sub-20, que será disputado entre os dias 19 e 21 de junho, em Lima, no Peru. O atleta integra a equipe da Associação Petrolinense de Atletismo.

Aos 17 anos, Pietro ocupa atualmente a segunda posição do ranking brasileiro sub-20 no lançamento de dardo e aparece em quinto lugar no ranking adulto da modalidade. Em abril, conquistou o vice-campeonato do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado em Bragança Paulista, em São Paulo.

No ano passado, o pernambucano conquistou a medalha de ouro no Campeonato Ibero-Americano sub-18, em Assunção, no Paraguai, com a marca de 75,53 metros, resultado que estabeleceu o recorde da competição.



“Estou feliz pela convocação e por mais uma vez poder representar o nosso país em uma competição importante. Venho de uma sequência muito boa de provas, sempre buscando evoluir. Agora é manter o foco, porque sei que o nível vai ser muito alto, e quero representar bem o Brasil e a APA Petrolina”, disse o atleta.

A delegação brasileira para o Ibero-Americano sub-20 será formada por 40 atletas, sendo 20 homens e 20 mulheres. A competição reúne países de língua portuguesa e espanhola e também faz parte da preparação para o Mundial da categoria, previsto para agosto, nos Estados Unidos.

Além de Pietro, a APA Petrolina tem atletas com participações em competições nacionais e internacionais tanto no atletismo olímpico quanto no paralímpico. Entre eles estão Justino Pedro da Silva e Mirela Saturnino.

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