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tênis Pigossi e Stefani deixam Brasil na frente do Canadá na Billie Jean Com vitória nas duplas, equipe nacional estão na frente por 2 a 1

Laura Pigossi e Luisa Stefani venceram Ariana Arseneault e Gabriela Dabrowski, por 2 sets a 0, e deixaram o Brasil em vantagem na fase de Playoffs da Billie Jean King Cup sobre o Canadá por 2 vitórias a 1. Jogando em Vitória (ES), neste sábado (21), as brasileiras fizeram 6/4 e 6/2 e deixaram a equipe nacional a apenas uma vitória nas duas partidas de simples restantes para se classificar aos Qualifiers da competição em 2027.

"Ontem tivemos um duro dia e terminou com a Gabi jogando tão bem na segunda partida, o confronto ficou 1 a 1 e tínhamos a dupla importante hoje. O trabalho não está finalizado ainda, temos dois jogos de simples, esperamos que Gabi consiga disputar uma boa partida", disse Stefani.

O próximo jogo do confronto será ainda neste sábado entre Gabriela Cé e Bianca Andreescu. A brasileira vencendo garante a classificação sem a necessidade da quinta partida. Perdendo, a decisão será no quinto jogo: Nauhany Silva e Kayla Cross.

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