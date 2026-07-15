Pilares da Argentina na Copa brilham na Premier League e conhecem bem os ingleses

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A Argentina entra em campo nesta quarta-feira, 15, para enfrentar a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Se dentro de campo o duelo coloca frente a frente duas das maiores seleções do planeta, fora dele boa parte dos protagonistas argentinos conhece muito bem o adversário. Isso porque cinco dos principais nomes da equipe de Lionel Scaloni atuam justamente na Premier League.





Da defesa ao meio-campo, Dibu Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister são titulares em clubes ingleses e chegam ao confronto acostumados ao ritmo e às características do futebol local. Quem avançar enfrentará a Espanha na decisão do Mundial, marcada para domingo, 19, às 16h (de Brasília).



DIBU MARTÍNEZ É GOLEIRO DO ASTON VILLA

Titular absoluto da Argentina desde a Copa América de 2021, Dibu Martínez se consolidou como um dos principais goleiros do futebol mundial defendendo o Aston Villa.

Dibu Martínez, goleiro da Argentina. Foto: Charly Triballeau / AFP



Contratado em 2020 após longa passagem pelo Arsenal, o goleiro assumiu rapidamente o posto de liderança da equipe de Birmingham Seguro nas defesas e especialista em cobranças de pênalti, tornou-se peça fundamental também na seleção argentina.



Nesta Copa, o goleiro passou a fase de grupos sem ser exigido e ainda não teve participação decisiva, mas foi seguro quando colocado à prova.



CRISTIAN ROMERO É ZAGUEIRO DO TOTTENHAM

Um dos jogadores mais identificados com o estilo físico da Premier League, Cristian Romero é destaque na zaga do Tottenham e referência defensiva da seleção argentina.

Cristian Romero, zagueiro da Argentina. Foto: Charly Triballeau / AFP



Conhecido pela intensidade nas disputas individuais e pela qualidade na saída de bola, o defensor assumiu protagonismo na Albiceleste após a conquista da Copa América de 2021 e nunca mais deixou o time titular.



Na atual Copa do Mundo, formou a dupla de zaga em todas as partidas da campanha argentina e marcou o primeiro gol da virada histórica da Albiceleste sobre o Egito, nas oitavas de final. Além do tento, participou diretamente do gol da classificação diante de Cabo Verde, nos 16 avos de final.



LISANDRO MARTÍNEZ É ZAGUEIRO DO MANCHESTER UNITED

Companheiro de Romero na defesa da seleção, Lisandro Martínez construiu sua carreira europeia no Ajax antes de se transferir para o Manchester United.

Lisandro Martínez, zagueiro da Argentina. Foto: Odd Andersen / AFP



Mesmo enfrentando lesões em temporadas recentes, segue como um dos zagueiros mais técnicos da Premier League, destacando-se pela capacidade de iniciar jogadas desde o campo defensivo.



Pela Argentina, tornou-se presença constante nas convocações de Lionel Scaloni e voltou a ganhar sequência nesta edição do Mundial. Além da presença importante na defesa argentina, o zagueiro marcou um dos gols albicelestes diante de Cabo Verde, nos 16 avos de final.



ENZO FERNÁNDEZ É MEIO-CAMPISTA DO CHELSEA

Autor do gol da vitória histórica sobre o Egito nas oitavas de final, Enzo Fernández chega em alta para enfrentar a Inglaterra

Enzo Fernández, meia da Argentina. Foto: Charly Triballeau / AFP



Ele se tornou titular da Argentina no decorrer da Copa de 2022 e é um dos principais articuladores da seleção. O meio-campista foi contratado pelo Chelsea após sua atuação no Catar e, com boa visão, qualidade no passe e capacidade de infiltração, assumiu protagonismo na organização do jogo da equipe londrina.



Aos 25 anos, já acumula títulos importantes pela Albiceleste e é considerado um dos pilares do projeto comandado por Scaloni. Nesta Copa do Mundo, marcou o gol que selou a classificação heroica da Argentina diante do Egito, nas oitavas de final.



MAC ALLISTER É MEIO-CAMPISTA DO LIVERPOOL

Depois de se destacar no Brighton, Alexis Mac Allister ganhou ainda mais projeção ao acertar com o Liverpool. Versátil, o meio-campista atua tanto na construção quanto na marcação, características que o transformaram em peça indispensável tanto no clube quanto na seleção.

Alexis Mac Allister, meia da Argentina. Foto: Charly Triballeau / AFP



Na Copa do Mundo de 2026, segue como titular absoluto e é responsável por dar equilíbrio ao setor central argentino, formando um trio com Enzo Fernández e Rodrigo de Paul na maior parte da campanha. Recentemente, Mac Allister balançou as redes ao marcar de cabeça o primeiro gol da Argentina diante da Suíça, nas quartas de final.



O fato de cinco titulares argentinos atuarem na Premier League pode representar uma vantagem importante para a equipe de Lionel Scaloni. Afinal, além de conhecerem o estilo físico e intenso do futebol inglês, os jogadores enfrentam regularmente diversos atletas da seleção adversária ao longo da temporada europeia.



Agora, esse conhecimento será colocado à prova no confronto que vale uma vaga na decisão da Copa do Mundo. A vencedora enfrentará a Espanha, que garantiu classificação à final após superar a França na outra semifinal.

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