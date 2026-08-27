Piloto argentino Franco Colapinto renova contrato com a Alpine
O novo cínculo é válido até fim da temporada 2027
O piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto renovou seu contrato com a Alpine por uma temporada, até o final de 2027, anunciou nesta quinta-feira (27) a escuderia francesa, na qual continuará tendo o francês Pierre Gasly como companheiro de equipe.
Colapinto chegou à categoria máxima em 2024 pela Williams, substituindo o americano Logan Sargeant nas últimas nove corridas da temporada. No início de 2025, foi contratado pela Alpine como piloto reserva e rapidamente substituiu Jack Doohan como titular.
A Alpine "está muito satisfeita em completar sua dupla de pilotos para a temporada 2027 do Mundial de Fórmula 1 da FIA, na qual Franco Colapinto continuará a jornada com a equipe ao lado de Pierre Gasly", informou a escuderia em um comunicado.
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"A temporada 2026 marcou realmente a ascensão de Franco", prosseguiu a equipe dirigida por Flavio Briatore, relembrando o 7º lugar do argentino de 23 anos em Miami e sua 7ª posição em Montreal, seu melhor resultado na F1 até o momento.
"Estou muito feliz em continuar a jornada com a equipe em 2027. Me sinto realmente muito bem e perfeitamente integrado, e tudo está ainda melhor desde que alcançamos avanços significativos este ano em relação ao anterior", comemorou o piloto.
Atualmente, ele ocupa o 12º lugar na classificação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos, duas posições atrás de seu companheiro francês, que é o 10º colocado com 44 pontos.
"Este ano vimos Franco realmente crescer e ganhar maturidade até se tornar um excelente piloto", ressaltou Flavio Briatore. "Seus resultados, especialmente em Miami e Montreal, confirmaram o que eu já sabia: Franco tem, sem dúvida, seu lugar na Fórmula 1 e nesta escuderia".
No início de setembro de 2025, Pierre Gasly renovou seu contrato com a Alpine até 2028.