Piloto chinês retorna à Ferrari após mais de 10 anos da primeira passagem; saiba quem é

A Sauber renovou toda a sua escalação para esta temporada e Guanyu Zhou ficou sem vaga para 2025. O piloto chinês foi quem somou os quatro pontos para a equipe sediada em Hinwil, na Suíça, no ano passado, com um oitavo lugar no Grande Prêmio do Catar, embora não tenha se destacado em uma equipe que projeta seu futuro com a potência que os anéis da Audi podem proporcionar. Em seus três anos de experiência na Fórmula 1, ele conquistou 16 pontos em 68 Grandes Prêmios e sua melhor posição inicial foi o quinto lugar no grid em Hungaroring.

A revolução que causou ao se tornar o primeiro piloto de seu país a estrear no Grande Prêmio não se repetiu nas pistas, embora em um mercado de transferências que viu a ascensão de vários pilotos jovens e a confirmação de nomes com pouca experiência, Zhou tenha conseguido se manter no palco como piloto reserva da Ferrari para este calendário. A relação com a Scuderia pode se tornar o roteiro para um retorno ao grid na próxima temporada, com a Cadillac, que será a décima primeira da categoria em 2026.

Com Lewis Hamilton e Charles Leclerc como titulares da Ferrari, Zhou dividirá as funções com Antonio Giovinazzi. O piloto chinês de 25 anos começou sua aventura na Scuderia há uma década, quando foi selecionado para integrar a Driver Academy – a fábrica de talentos de Maranello – após se destacar com seus pódios em corridas de kart: em 2013, ele venceu o campeonato britânico Super 1 e o Rotax Max Euro Challenge na categoria júnior, e um ano depois foi vice-campeão no Rotax Max Euro Challenge sênior, enquanto competia nos campeonatos europeu e mundial de kart na categoria KF.

O segundo lugar no campeonato italiano de Fórmula 4 e suas performances na ADAC F. 4, com a Prema Powerteam, levaram o piloto nascido em Xangai a dar o salto para a Fórmula 3 em 2018, quando se juntou à Renault como piloto de desenvolvimento. Com a marca francesa, ele teve a oportunidade de testar carros de temporadas anteriores e ganhar experiência, até ser convocado para os testes de pré-temporada em Abu Dhabi, em 2020. O efeito esportivo foi acompanhado pelo fator econômico, um suporte que as equipes continuam observando.

O anúncio da Alfa Romeo sobre a contratação de Zhou gerou polêmica, mas por trás do acordo havia um benefício duplo: a equipe e a Fórmula 1 como organização. A organização buscava possíveis novos patrocinadores, enquanto o Grand Circus avaliava uma segunda data no calendário na China, o que seria uma oportunidade para atrair moeda estrangeira, patrocinadores e seguidores.

“Não se trata do dinheiro que Zhou trouxe, mas do interesse que ele gerou. Isso abre grandes oportunidades para nós: nas últimas duas semanas, recebemos muito mais ligações de patrocinadores do que nos últimos 25 anos. “Isso é positivo para nossa equipe e pode oferecer oportunidades para outros e para a F1”, disse Frédéric Vasseur, então CEO da Alfa Romeo e atualmente chefe da Ferrari.

As movimentações no Grande Prêmio são estratégicas e Zhou deixou isso claro: a Fórmula 1 anunciou o retorno do Grande Prêmio da China em 2023, com continuidade até 2025 – agora a extensão foi feita até 2030 – e semanas depois a Alfa Romeo completou as vagas com o piloto chinês. O gigante asiático e os Estados Unidos eram os dois mercados que a F. 1 precisava conquistar; As datas atuais em Miami, Austin e Las Vegas revelam para onde o negócio está indo. “Ele será o embaixador perfeito, porque se saiu muito bem nas categorias juniores, muito melhor do que todos os pilotos chineses que o precederam”, disse Vasseur, que reencontrará Zhou em Maranello.

As funções na Scuderia serão uma vantagem que o chinês poderá explorar caso seja escolhido para formar a formação da Cadillac em 2026. A fábrica de Detroit está lidando com vários nomes para suas vagas, que pertencerão a um experiente piloto de Fórmula 1 e a um americano: entre os primeiros, a lista é encabeçada por Sergio Checo Pérez, Valtteri Bottas e Zhou; Colton Herta é o principal candidato ianque para preencher a vaga restante.

Por que Zhou? Você terá conhecimento do motor Ferrari, que será o trem de força que a Cadillac usará em 2026; A fábrica de Maranello também fornecerá a caixa de câmbio. “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com dois legados notáveis. “Escolher o parceiro de motor certo é crucial e estamos confiantes na paixão e excelência da Ferrari e nas capacidades excepcionais de seu pessoal”, disse Graeme Lowdon, chefe da equipe Cadillac, quando o acordo foi confirmado.

O chefe da equipe que está sob o guarda-chuva da General Motors é um empresário britânico que teve uma experiência difícil à frente da Manor Marussia, e atualmente também é o representante de Zhou, que optou por não participar de outros campeonatos e se apegar à possibilidade de ser reserva na Ferrari.

“A prioridade é, como sempre disse, ter outra oportunidade de voltar ao grid e por isso decidi não competir em outra categoria. Sinto que há muitas portas que podem se abrir e quero ter certeza de que, se houver uma oportunidade para mim, estarei aqui para aproveitá-la. “Vamos ver o que o futuro reserva”, disse Zhou, enquanto olhava para onde seu futuro poderia estar em 2025 e projetava para 2026.

