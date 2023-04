Piloto da Hyundai, Craig Breen morre aos 33 anos durante testes para o Rali da Croácia

A- A+

O piloto irlandês Craig Breen, da Hyundai. morreu em um acidente durante o reconhecimento da próxima corrida da Copa do Mundo do WRC, o Rali da Croácia. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, por meio de um comunicado, publicado pela equipe do atleta de 33 anos.

Breen, estava disputando apenas parte dos eventos da Copa do Mundo nesta temporada. Ele havia ficado em segundo lugar no Rali da Suécia, segunda prova da temporada, em fevereiro. O piloto foi o sexto no Campeonato Mundial antes do Rali da Croácia, a quarta rodada da temporada (13 corridas).

“É com profunda tristeza que a Hyundai Motorsport confirma que o piloto Craig Breen perdeu a vida hoje em um acidente durante um reconhecimento para o Rali da Croácia”, escreveu a equipe sul-coreana em uma breve nota.

"O co-piloto James Fulton saiu ileso deste acidente sofrido logo após o meio-dia", disse a Hyundai, que não fará "mais comentários neste momento".

Breen não venceu nenhuma corrida no Mundial, mas somou nove pódios entre 2016 e 2023, com seis segundos lugares e três terceiros lugares. O irlandês terminou em sétimo no Mundial de 2022 após dois pódios, Monte Carlo (3º) e Itália (2º).

O último piloto do WRC (World Rally Car) a morrer ao volante do seu carro foi o português Augusto Mendes durante o Rally de Portugal de 1989. Desde então, quatro co-pilotos morreram na corrida; o francês Francis Malaussène em Monte Carlo (1990), o neozelandês Rodger Freeth na Austrália (1993), o britânico Michael Park no País de Gales (2005) e o alemão Jörg Bastuck na Espanha (2006).

