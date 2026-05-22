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AUTOMOBILISMO Piloto da NASCAR desmaiou em simulador um dia antes de morrer, diz agência; entenda Bicampeão da Nascar, Kyle Busch, de 41 anos havia sido internado por uma "doença grave" e estava escalado para disputar duas corridas neste fim de semana em Charlotte

O piloto Kyle Busch, bicampeão da Nascar Cup Series, ficou desacordado dentro de um simulador de corrida um dia antes de morrer, segundo informações da Associated Press. O americano de 41 anos foi encontrado sem resposta em um simulador da Chevrolet, em Concord, na Carolina do Norte, na quarta-feira, 20 de maio, e levado a um hospital em Charlotte, de acordo com pessoas ouvidas pela agência sob condição de anonimato.

A morte de Busch foi anunciada na quinta-feira, 21 de maio, horas depois de sua família informar que ele havia sido internado com uma “doença grave” e ficaria fora das atividades previstas para o fim de semana no Charlotte Motor Speedway. A causa da morte não foi divulgada.

— Kyle apresentou uma doença grave que resultou em hospitalização. Ele está atualmente em tratamento e não competirá em nenhuma das atividades programadas para este fim de semana no Charlotte Motor Speedway. Pedimos compreensão e privacidade enquanto nossa família enfrenta esta situação — informou a família, antes da confirmação da morte.

Busch estava escalado para disputar a prova da Nascar Craftsman Truck Series nesta sexta-feira, 22 de maio, no autódromo de Concord, e também a Coca-Cola 600, no domingo, 24 de maio, no Charlotte Motor Speedway.

Horas depois do primeiro comunicado, a família, a Richard Childress Racing e a Nascar divulgaram uma nota conjunta confirmando a morte do piloto.

— Em nome da família Busch, de todos na Richard Childress Racing e de toda a Nascar, estamos devastados em anunciar a morte repentina e trágica de Kyle Busch — dizia o comunicado.

— Toda a nossa família Nascar está de coração partido pela perda de Kyle Busch. Um futuro integrante do Hall da Fama, Kyle era um talento raro, daqueles que aparecem uma vez por geração — continuou a nota.

Embora a família não tenha detalhado a doença, Busch vinha apresentando problemas de saúde nas últimas semanas. Durante uma corrida em Watkins Glen International, em 10 de maio, o piloto pediu atendimento médico pelo rádio logo após a prova.

— Alguém pode tentar encontrar Bill Heisel? Ele é o médico da Kindred. Digam a ele que preciso dele depois da corrida, por favor — disse Busch à equipe, antes de acrescentar: — Vou precisar de uma injeção.

Na transmissão, um narrador afirmou que Busch enfrentava uma sinusite e que a elevação do circuito de Nova York, combinada à intensidade das forças G, agravava os sintomas do piloto. Dias depois, em vídeo compartilhado pelo jornalista Jeff Gluck, do The Athletic, Busch disse que ainda não estava totalmente recuperado.

— Ainda não estou ótimo — afirmou. — A tosse foi bem forte na semana passada.

Busch era um dos nomes mais vitoriosos da história recente da Nascar. Campeão da Cup Series em 2015 e 2019, ele acumulou mais de duas décadas na categoria e era tratado pela própria organização como um futuro nome do Hall da Fama.

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