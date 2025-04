Piloto de Pernambuco venceu neste domingo 4° corrida seguida na Porsche Cup

A- A+

Comemorando 20 anos desde a sua criação, a Porsche Cup C6 Bank finalizou mais uma etapa este final de semana no Autódromo Velocitta.

A categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta, mostrou sua força e levou um enorme público à cidade de Mogi Guaçu interior de São Paulo. O estado de Pernambuco está representado com o piloto Daniel Neumann, um dos mais jovens do grid.

Correndo na Challenge, subdivisão Challenge Rookie Daniel tem se destacado com bons resultados. Com duas vitórias na etapa inicial, Daniel voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio no sábado, e também neste domingo, fechando a segunda rodada. Já são quatro vitórias seguidas e já na condição de lider absoluto da Rookie.

Daniel Neumann é filho de Josimar Junior da categoria Carrera. O domingo foi especial para o jovem pelo fato de ter subido no pódio minutos depois de seu pai ter subido no pódio geral da Carrera.

"É muito especial quando tudo dá certo. Hoje foi um dia incrível. Primeiro com a corrida do meu pai Josimar Junior garantindo o pódio, e depois tudo dando certo na minha bateria. Voltamos para casa muito felizes hoje. Agradeço a toda a equipe, à torcida de Pernambuco e ao WSC Group que tanto nos apoia no automobilismo".

A próxima etapa será em Interlagos nos dias 26 e 27 de abril.

