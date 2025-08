A- A+

Tragédia Piloto morre ao tentar bater recorde de velocidade em salina nos EUA a 455 km/h; veja o vídeo Chris Raschke, de 60 anos, perdeu o controle do veículo durante corrida no Bonneville Salt Flats, em Utah

Chris Raschke, piloto de 60 anos, morreu no domingo ao tentar estabelecer um novo recorde de velocidade durante a tradicional “Speed Week”, realizada nas planícies de sal de Bonneville, em Utah, nos Estados Unidos. Ele conduzia um streamliner — veículo aerodinâmico projetado para altas velocidades — a cerca de 455 km/h quando perdeu o controle após cerca de quatro quilômetros de corrida.

De acordo com o jornal americano CBS News, a organização do evento, a Southern California Timing Association (SCTA), informou que Raschke chegou a ser atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos. Ele pilotava o Speed Demon, um dos modelos mais famosos da modalidade. O acidente aconteceu durante uma das 261 corridas realizadas no dia, que haviam registrado 18 novos recordes — 11 em motocicletas e sete em carros.

Veja a batida:

"O automobilismo é, por natureza, um esporte perigoso.Pessoas se machucam. Pessoas morrem. Mas isso não acontece com frequência", disse Dennis Sullivan, presidente da Associação de Corridas de Utah Salt Flats.

A última morte no local ocorreu em 2016, quando o piloto Sam Wheeler sofreu um acidente a 320 km/h. Com cerca de 11 km de extensão, o Bonneville Salt Flats é conhecido por sua superfície branca e lisa, formada por vestígios de um antigo lago. O local já foi usado em filmes como Independence Day e The World’s Fastest Indian, e não possui arquibancadas — o público assiste às corridas a cerca de 300 metros de distância.

O xerife do condado de Tooele confirmou que a morte está sob investigação, mas ainda não se sabe a velocidade exata que Raschke pretendia atingir.

Veterano do automobilismo, Raschke tinha mais de quatro décadas de experiência e era considerado um nome respeitado no meio. Começou a carreira nos anos 1980, no Ventura Raceway, e se especializou em construção e manutenção de carros de corrida. Atualmente, trabalhava como piloto e também em uma empresa que fabrica fixadores para veículos de competição.

"Ele era parte essencial da comunidade", disse Keith Pedersen, diretor da Speed Week. — Vai fazer muita falta.

