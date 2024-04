Pilotos aceleram até 180 km/h em competição que reúne charme e potência na pista de Interlagos

A- A+

Amantes e simpatizantes do Volkswagen Fusca se reúnem ao longo do ano na Copa Fusca GT-OIL para ver, em três categorias distintas, os carros acelerarem até 180 km/h. Em 2024, a competição, que começou em fevereiro e vai até dezembro, está contando com nove etapas no autódromo de Interlagos e uma no Autódromo Internacional de Goiânia.

— Essa é uma categoria antiga, conta com um saudosismo, porque utiliza o carro mais amado do Brasil, que é o Fusca. Só que ela está em constante evolução. Por isso ela acontece —, conta Artur Pilan, piloto e patrocinador da Copa Fusca.

Na década de 1970, existia no estado de São Paulo a extinta Divisão 3. A competição impressionava o público pela potência desempenhada nas pistas por veículos como Fiat Uno, Ford Corcel II, Chevrolet Chevette. Não demorou para o Fusca, um dos carros mais vendidos da história do Brasil, começar a receber adaptações para corrida.

Em pouco tempo, o Volkswagen foi se destacando nas pistas e um grupo de aficionados do modelo começou a realizar corridas com ele. Ao observar o movimento, a Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp) começou a apoiar e implementar as normas e regras que transformaram o movimento na Copa Fusca. Com mais de 40 anos de existência, a competição se desenvolveu e se tornou uma modalidade profissional dentro da agenda da Fasp.

A Copa acontece em nove etapas, sendo oito no Autódromo de Interlagos e uma no Autódromo Internacional de Goiânia. Competindo neste ano, estão cerca de 30 pilotos que são divididos em três categorias diferentes: Super, Sênior e Light. Todos utilizando a mesma configuração de motor.





— Até 2018 a gente tinha dois motores na pista. Mas o Stanley Wessler, um piloto e lenda da categoria, teve a ideia de adaptarmos o motor Volkswagen EA-111, refrigerado a água. Desde então, todos os carros, independente da categoria do piloto utilizam o mesmo motor —, explica Pilan.

O Fusca

Até 2018 a Copa Fusca possuía dois motores diferentes de 1.600 cilindradas, refrigerado a ar. Atualmente, todos os carros utilizam o motor Volkswagen EA-111 de 1.600 cilindradas, refrigerado a água. Mas qual seria a diferença entre os anteriores e os atuais?

Antes, os veículos usavam os motores comuns de Fusca. Como não tinham injeção eletrônica, trabalhavam com carburador e davam trabalho para as equipes. Com o Volkswagen EA-111 1.6, refrigerado a água, mesmo motor do Fox, é possível aumentar a potência do Fusca, facilitar a manutenção e aumentar seu tempo de vida útil.

— O motor que utilizamos agora, o refrigerado a água, é uma maravilha. Acho que se perguntar na rua, ninguém consegue imaginar que nós somos capazes de escanear um fusca no notebook e realizar a manutenção dele rapidamente —, disse Pilan.

Essa novidade ajuda a fazer os carros alcançarem os 180 km/h, explica ele ainda.

Categorias

Todos os carros inscritos na Copa Fusca GT-OIL 2024 possuem o mesmo motor, no entanto, os pilotos estão divididos em três categorias identificadas como Sênior, Super e Light.

Sênior - Na categoria Sênior estão os pilotos que possuem bastante experiência de pista e automobilismo, mas já passaram dos 60 anos de idade. É nessa categoria que corre o Artur Pilan, que fez sua primeira corrida em 1989 e o Stanley Wessler;

Super - Aqui estão aqueles pilotos veteranos, mas que se encontram abaixo dos 60 anos de idade;

Light - Categoria dos pilotos novatos ou com pouca experiência de pista. São aqueles que estão iniciando sua relação com o universo das corridas.

Vale destacar uma curiosidade da Copa. Mesmo tendo três categorias diferentes, a corrida contempla todos os carros de uma só vez.

“Todos os pilotos vão para pista ao mesmo tempo, mas estão competindo dentro das suas categorias. Por exemplo, o carro X é da categoria Light e chegou em 4 º lugar aos olhos do público, mas dentro dos competidores inscritos na sua categoria ele foi o primeiro, então, ele é o vencedor da categoria Light. “ explica Pilan.

Calendário

A competição está dividida em nove etapas, sendo oito delas no Autódromo de Interlagos e uma no Autódromo Internacional de Goiânia. A Copa Fusca GT-OIL 2024 começou em Fevereiro, com a primeira etapa acontecendo nos dias 24 e 25 do mês, mas a segunda etapa só acontecerá nos dias 13 e 14 de abril. Confira:

Etapa 2: 13 e 14 de abril

Etapa 3: 04 e 05 de maio

Etapa 4: 25 e 26 de maio

Etapa 5: 22 e 23 de junho

Etapa 6: 20 e 21 de julho

Etapa 7: 07 e 08 de setembro

Etapa 8: 12 e 13 de outubro

Etapa 9: 21 e 22 de dezembro

Como correr na Copa Fusca GT-OIL

É possível acompanhar a competição através das redes sociais da Copa e dos seus apoiadores Race Hero e Rádio Volks, mas para quem se interessar em vestir o macacão e acelerar um fusquinha turbinado, será preciso seguir alguns passos.

Em primeiro lugar, é preciso buscar realizar um curso de formação de piloto. Depois, será necessário fazer o registro da carteira de piloto comum ou piloto graduado na Fasp. Assim, será possível montar um veículo para competição, seguindo todas as exigências encontradas no regulamento da Copa Fusca GT-OIL.

Após cumprir todos esses passos, a pessoa interessada estará pronta para inscrever seu carro pagando R$ 2 mil reais por etapa.

