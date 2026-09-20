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Bristol Pilotos da Nascar trocam socos após acidente durante corrida Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol

A etapa de Bristol da Nascar Cup Series terminou com confusão entre Carson Hocevar e Ryan Blaney na noite deste sábado. Depois de um incidente durante a corrida, os dois pilotos se desentenderam e chegaram a trocar socos.



A confusão começou ainda na pista. Hocevar tocou no carro de Blaney, que rodou, bateu no muro e precisou abandonar a prova.

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Após a corrida, Blaney foi tirar satisfação com o rival e os ânimos rapidamente se exaltaram. O piloto da Penske partiu para cima de Hocevar, que reagiu e acertou um soco no adversário.

Integrantes das duas equipes entraram no meio para separar os pilotos, mas Blaney ainda conseguiu se desvencilhar e tentou ir novamente para cima de Hocevar. Pouco depois, a situação foi controlada.



Os vídeos da briga rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção após a etapa em Bristol.



Na pista, Hocevar terminou na terceira colocação. Joey Logano venceu a corrida, enquanto Kyle Larson ficou com o segundo lugar



A Nascar Cup Series volta no próximo domingo, com a etapa do Kansas.

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