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Bristol

Pilotos da Nascar trocam socos após acidente durante corrida

Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol

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Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol  - Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

A etapa de Bristol da Nascar Cup Series terminou com confusão entre Carson Hocevar e Ryan Blaney na noite deste sábado. Depois de um incidente durante a corrida, os dois pilotos se desentenderam e chegaram a trocar socos.

A confusão começou ainda na pista. Hocevar tocou no carro de Blaney, que rodou, bateu no muro e precisou abandonar a prova.

  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
  • Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP
    Carson Hocevar e Ryan Blaney protagonizaram briga na etapa de Bristol | Foto: Chris Graythen/Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Após a corrida, Blaney foi tirar satisfação com o rival e os ânimos rapidamente se exaltaram. O piloto da Penske partiu para cima de Hocevar, que reagiu e acertou um soco no adversário.

Integrantes das duas equipes entraram no meio para separar os pilotos, mas Blaney ainda conseguiu se desvencilhar e tentou ir novamente para cima de Hocevar. Pouco depois, a situação foi controlada.

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Os vídeos da briga rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção após a etapa em Bristol.

Na pista, Hocevar terminou na terceira colocação. Joey Logano venceu a corrida, enquanto Kyle Larson ficou com o segundo lugar

A Nascar Cup Series volta no próximo domingo, com a etapa do Kansas.

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