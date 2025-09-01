A- A+

Automobilismo Pilotos pernambucanos conquistam vitória na Porsche Cup Sport Endurance em Portugal Josimar Junior e Sérgio Ramalho brilham em Estoril e levam Pernambuco ao topo do pódio

Os pilotos pernambucanos Josimar Junior e Sérgio Ramalho conquistaram a vitória na Porsche Cup Sport Endurance, disputada neste domingo (31) no Autódromo Fernanda Pires da Silva, em Estoril, Portugal. A dupla levou o carro #27 ao primeiro lugar na categoria Sport e ao terceiro lugar geral da Carrera Cup.

A corrida foi a segunda prova de longa duração da temporada, dentro do calendário oficial da Porsche Cup Brasil. Logo na classificação, os pilotos enfrentaram uma situação incomum: os carros da Carrera Cup competiram em pista molhada, enquanto a Challenge correu em pista seca. Isso levou a direção de prova a inverter o grid de largada, criando um cenário inédito para os competidores.

Estratégia garantiu vitória

Largando na 14ª posição, Josimar e Sérgio souberam aproveitar cada oportunidade. A equipe executou um pit stop impecável e a dupla manteve um ritmo consistente durante toda a prova. Mesmo pressionados nos momentos finais, os pernambucanos seguraram a liderança da categoria Sport até a bandeirada. Para completar, Ramalho registrou a melhor volta da corrida, reforçando a qualidade do desempenho.

Após a vitória, Josimar Junior destacou a importância do resultado.

“Foi uma vitória muito especial, fruto de um trabalho que vínhamos construindo há bastante tempo. Entreguei o carro em boas condições e o Serginho fez a diferença. Tenho muito orgulho de estar ao lado dele na pista”, disse.

Sérgio Ramalho também comemorou a conquista.

“Finalmente a vitória chegou. Lutamos muito por isso e hoje conseguimos. Estou feliz demais, ainda mais com a presença de mais de 100 brasileiros que vieram nos apoiar em Portugal. Essa etapa é inesquecível”, completou.

Próximo desafio em Interlagos

A decisão da temporada de Endurance acontecerá no dia 22 de novembro, no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Josimar e Sérgio chegam embalados pela vitória e prometem lutar novamente pelas primeiras posições.

Com informações da assessoria

