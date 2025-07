A- A+

Automobilismo Pilotos pernambucanos garantem poles na Porsche Cup Etapa de Edurance acontece neste domingo (6), a partir das 8h55 no horário de Brasília

Equipe pernambucana que disputa a Porsche Cup Brasil, a HB Racing WSC Group fez história neste sábado (5) no Autódromo do Algarve em Portimão, em Portugal.



Dois carros do grupo conquistaram a pole position nas categorias Carrera e Challenge da etapa de Endurance, que será disputada neste domingo (6).

Com o carro #27, os veteranos Josimar Júnior e Sérgio Ramalho foram os mais rápidos na categoria Carrera Cup.

Josimar Júnior e Sérgio Ramalho formam a dupla veterana de Pernambuco na categoria Carrera da Porsche Cup. Foto: Divulgação

Já Daniel Neumann e Gustavo Bandeira asseguraram a pole na categoria Challenge Rookie com o carro #21.

O pernambucano Daniel Neumann corre com Gustavo Bandeira pela categoria Challenge Rookie. Foto: Divulgação

Em 300 km, que duram aproximadamente duas horas, os corredores devem utilizar estratégias para vencer a prova.



A corrida abre a temporada da Porsche Cup Endurance e terá início às 8h55 (horário de Brasília) com transmissão da Bandsports e SporTV.

