Pior ataque da Série A, Sport foca em melhorar números ofensivos

Na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados, o Sport coleciona estatísticas negativas. Uma delas é no ataque. O Leão marcou apenas três gols nos seis jogos disputados, tendo o pior desempenho ofensivo entre todos os 20 clubes participantes.





Dos três gols marcados pelo Sport, apenas um foi de atacante, com Barletta fazendo diante do Palmeiras, na Ilha do Retiro, na derrota por 2x1. Os demais foram do volante Sérgio Oliveira, no tropeço para outro time paulista, o Corinthians, pelo mesmo placar, na Neo Química Arena. O outro foi contra, de Hugo, no revés por 3x1 para o Vasco da Gama, em São Januário.

Parte do insucesso do Sport pode ser explicada pela dificuldade do time em aproveitar as oportunidades criadas e na insistência em jogadas de bola aérea, por exemplo. O Leão é o segundo time que mais optou por cruzamentos na Série A. Foram 132, ficando atrás somente do Atlético-MG (165).



“O momento é difícil, mas faz parte do futebol. Muitas vezes, as coisas não acontecem como esperamos. Temos certeza que a única forma de mudar isso é trabalhando cada vez mais todos os dias para chegarmos ao jogo e darmos uma resposta melhor. Temos confiança que vamos mudar isso. Precisamos de pontos e juntos vamos conseguir isso”, frisou o zagueiro João Silva.

O próximo compromisso do Sport é sábado (3), contra o Fluminense, no Maracanã. Os cariocas estão em quinto lugar, com 10 pontos. O lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Pablo estão recuperados de lesões e podem voltar ao time, assim como o volante Rivera.

A última vitória do Sport como visitante diante do Fluminense foi em 2017, por 2x1, pelo Brasileirão. De lá para cá, foram duas derrotas e um empate. O duelo mais recente foi vencido pelo Tricolor, por 2x1, pela Série A 2021.

