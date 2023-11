Pior campanha em Eliminatórias? Veja os recordes negativos do Brasil após derrota para a Colômbia

A- A+

A seleção brasileira não vive os seus melhores dias nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a derrota para a Colômbia, o Brasil caiu para o quinto lugar na tabela, correndo riscos de sair da zona de classificação à Copa do Mundo se perder para a Argentina, e acumulou uma série de marcas negativas.

Com o revés, a seleção brasileira fechou os cinco primeiros jogos das Eliminatórias com sete pontos — duas vitórias, um empate e duas derrotas. Essa é a pior marca do time canarinho na história da competição neste recorte. Desde a classificatória para o Mundial de 1994, o Brasil disputa pelo menos cinco partidas e a pontuação e em nenhuma delas a pontuação foi tão baixa.

Campanhas do Brasil em cinco jogos nas Eliminatórias

Elimatórias para a Copa de 2026 - 7 pontos

2022 - 13 pontos

2018 - 8 pontos

2014 - Não participou

2010 - 8 pontos

2006 - 9 pontos

2002 - 8 pontos

1998 - Não participou

1994 - 8 pontos

1990 - Não jogou cinco partidas

1986 - Não jogou cinco partidas

1982 - Não jogou cinco partidas

1978 - Não jogou cinco partidas

1974 - Não participou

1970 - 10 pontos (100% de aproveitamento)

1966 - Não participou

1962 - Não participou

1958 - Não jogou cinco partidas

1954 - Não jogou cinco partidas

Além da péssima campanha, a derrota para a Colômbia também quebrou outro tabu negativo para a seleção brasileira. Essa foi a primeira vitória colombiana sobre o Brasil em Eliminatórias. Antes disso, os brasileiros só haviam perdido para os rivais em duas oportunidades na Copa América — em 2015 e 1991 — e em um amistoso, em 1985.

Antes disso, as duas seleções tinham se enfrentado 14 vezes em Eliminatórias e foram sete vitórias do Brasil e sete empates. No total, são 36 confrontos, com 21 vitórias da seleção brasileira, 11 empates e apenas quatro derrotas para os colombianos.

Pela primeira vez também, o time brasileiro perdeu duas partidas seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção comandada por Fernando Diniz havia perdido para o Uruguai, em Montevidéu, por 2 a 0, em outubro.

No mesmo período, o Brasil também empatou com a Venezuela por 1 a 1. Desta forma, a última vez em que o time brasileiro venceu uma partida foi em setembro, quando derrotou o Peru, por 1 a 0, no Estádio Nacional, em Lima.

O Brasil — que perdeu Vinicius Jr. ainda no primeiro tempo por dores musculares —, mesmo jogando fora de casa, até saiu na frente da Colômbia, na última quinta-feira, com gol de Gabriel Martinelli, do Arsenal, mas viu o atacante do Liverpool Luis Díaz empatar e virar o jogo para 2 a 1 para os colombianos.

