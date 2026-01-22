A- A+

FUTEBOL Pior cobrança de pênalti da história? Jogador do Colo Colo tenta cavadinha, erra e sai machucado Cristián Zavala desperdiçou cobrança decisiva e saiu de campo com dores no joelho

A classificação do Colo Colo sobre o Peñarol ficou marcada por um pênalti mal executado, dores no joelho e uma sequência incomum de erros nas cobranças. Em uma disputa que entrou para a lista das mais atípicas da temporada, o time chileno venceu por 4 a 3 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Era a sexta cobrança da série quando Cristián Zavala caminhou lentamente do meio-campo até a marca da cal. O confronto estava empatado em 2 a 2 nos pênaltis, depois de um jogo equilibrado — com gol de Víctor Felipe Méndez no primeiro tempo e empate de Facundo Batista nos acréscimos.

Veja o momento:

Diante do goleiro Washington Aguerre, que já havia defendido outras cobranças, Zavala correu pouco, praticamente trotou, e tentou uma cavadinha sem força. A bola chegou facilmente às mãos do arqueiro, que permaneceu no centro do gol, sem precisar se deslocar.





Logo após a cobrança desperdiçada, o atacante caiu próximo à linha de fundo, abaixou as meias e segurou o joelho direito, demonstrando fortes dores. A equipe médica entrou rapidamente em campo para atendê-lo. Zavala havia sido contratado recentemente após conquistar o campeonato pelo Coquimbo Unido e já vinha sentindo desconforto físico, mesmo com participação discreta no segundo tempo.

A série seguiu de forma errática. Ao todo, foram 18 cobranças: apenas sete convertidas e 11 desperdiçadas. No fim, o Colo Colo confirmou a classificação ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

