Futebol Pior mandante da Série A 2025, Sport reencontra Vasco na Ilha após jogo polêmico em 2022 Último duelo dos pernambucanos como mandantes diante dos cariocas terminou em confusão e empate em 1x1

Com cinco empates e quatro derrotas nos nove jogos que disputou em casa na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o Sport é o pior mandante da competição. Para quebrar a sequência negativa, o Leão busca o primeiro triunfo no próximo domingo (31), contra o Vasco, na Ilha do Retiro. Na última vez que as equipes se enfrentaram na casa rubro-negra, a partida ficou marcada por confusão, provocações e punições.



O jogo



No dia 16 de outubro de 2022, Sport e Vasco se enfrentaram na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B. O Leão era o sexto colocado, com 52 pontos, três a menos que o time carioca, em quarto. Um triunfo poderia jogar os pernambucanos perto do G4.

Com a Ilha lotada, o clima de tensão tomou conta do jogo desde o início. O Sport só abriu o placar aos 19 do segundo tempo. Labandeira aproveitou rebote de Thiago, em chute de Vagner Love, e fez 1x0. Parecia que o dia seria de festa para o Leão, mas o final foi trágico.

Aos 42, Raniel foi derrubado por Saulo na área. A arbitragem não assinalou penalidade, mas, após consultar ao VAR, marcou a infração. Raniel foi para a cobrança e empatou o duelo. Na comemoração, o atacante, formado no Santa Cruz, provocou a torcida rubro-negra.



Confusão

Vários rubro-negros quebraram o portão que separava a arquibancada do campo e iniciaram a confusão com seguranças do clube, chegando a agredir até bombeiros. A Polícia e até mesmo atletas do Sport tentaram conter os torcedores - alguns saíram machucados na confusão. Os atletas do Vasco correram para os vestiários.

Indicando não ter segurança para retomar a partida, o árbitro Raphael Claus decretou o fim de jogo. A decisão revoltou os rubro-negros. No mês seguinte ao caso, após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport foi declarado perdedor do duelo por 3x0 e ainda foi punido com a perda de oito mandos de campo (portões fechados), além de ser multado em R$ 180 mil.

Posteriormente, o STJD reduziu de oito para seis mandos de campo perdidos e converteu metade deles em ação social, com partidas tendo a presença apenas de mulheres, crianças e PCDs (pessoas com deficiência). Foi liberada a venda de ingressos e a renda em questão foi convertida para instituições indicadas pelo órgão, descontando apenas as taxas de arbitragem. Ainda foi "devolvido" o ponto que o Sport havia perdido.

No fim da temporada de 2022, o Sport não conseguiu o acesso à Série A. O Vasco subiu de divisão ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Bahia.

